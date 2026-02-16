Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 16 лютого: ЗСУ знищили 1 180 окупантів та 26 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 180 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 16 лютого 2026
- особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб,
- танків – 11 676 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.,
- артилерійських систем – 37 319 (+26) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 301 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.,
- крилатих ракет – 4 286 од.,
- кораблів та катерів – 29 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 654 (+169) од.,
- спеціальної техніки – 4 071 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.
