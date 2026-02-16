Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 180 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 16 лютого 2026

особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб,

танків – 11 676 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.,

артилерійських систем – 37 319 (+26) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 648 од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 301 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 347 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.,

крилатих ракет – 4 286 од.,

кораблів та катерів – 29 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 654 (+169) од.,

спеціальної техніки – 4 071 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1454-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

