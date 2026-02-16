Командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко поручили в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры для защиты после получения информации от разведки о подготовке Россией массированного удара.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в областях.

Зеленский о подготовке удара РФ

По словам Зеленского, даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине.

По его мнению, это красноречиво свидетельствует о том, как Россия относится к дипломатическим усилиям партнеров.

– Каждая российская ракета – это ответ агрессора на призывы закончить войну. Именно поэтому мы настаиваем: только с достаточным давлением на Россию и четкими гарантиями безопасности Украине реально закончить эту войну. Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом, – подчеркнул президент.

Как отметил Зеленский, в эти дни на полях конференции в Мюнхене украинская сторона говорила с частью партнеров именно об энергетике, а в ближайшие дни необходимо реализовать имеющиеся договоренности.

Кроме этого, Украина работает над ускорением поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет.

Задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнеров по ПВО, резюмировал Зеленский.

