Командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку доручили протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи для захисту після отримання інформації від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в областях.

Зеленський про підготовку удару РФ

За словами Зеленського, навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні.

Зараз дивляться

На його думку, це красномовно свідчить про те, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів.

– Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну. Саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому, – наголосив президент.

Як зазначив Зеленський, цими днями на полях конференції в Мюнхені українська сторона говорила з частиною партнерів саме про енергетику, а протягом найближчих днів необхідно реалізувати наявні домовленості.

Крім цього, Україна працює для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет.

Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО, резюмував Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.