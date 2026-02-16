Украина готовится к встречам в формате энергетического Рамштайна, который состоится в ближайшее время во Франции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в областях.

– Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического Рамштайна на неделе во Франции, – заявил Зеленский.

По его словам, будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, министры из США, Канады и из ЕС.

Как отметил президент, определили конкретные вещи, которые нужны Украине. Именно на таких пакетах поддержки энергетики сосредоточится министр.

Президент рассказал, что в течение ночи российские войска применили ракеты против объектов украинской энергетики, однако отработали силы противовоздушной обороны Украины.

Отдельно на селекторе обсудили ситуацию в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Тернопольской, Киевской областях и столице.

Президент поручил правительству расширить поставки для Харькова по программе пакетов тепла, а в целом по программе планируют выйти на уровень около 90 тыс. пакетов.

