Украина ввела санкции против 10 российских спортсменов, которые поддерживают агрессию РФ, причастны к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины.

Санкции против спортсменов, поддерживающих агрессию РФ

Об этом говорится в указе президента Украины №123/2026, который подписал Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций.

Отмечается, что санкционный пакет сформировали на основе петиции, которую подготовил скелетонист и член национальной олимпийской сборной команды Украины Владислав Гераскевич.

Сейчас смотрят

Среди лиц, попавших под санкции, есть те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины, оккупацию территорий, собирает деньги для армии РФ и проводит мероприятия для похищенных украинских детей.

В санкционный список попали президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович и еще девять представителей российского спорта. Среди них — боксеры, гимнасты и фехтовальщики РФ.

В частности, речь идет о Евгении Байдусове, Имаме Ганишове, Светлане Дашанимаевой, Яне Егорян, Владиславе Ларине, Ангелине Мельниковой, Мадине Таймазовой, Максиме Храмцове и Федоре Чудинове.

Как объяснил Зеленский, этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других лиц в мире, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку российской агрессии.

По его мнению, когда украинцам на Олимпийских играх-2026 запрещают даже упоминать жертв российской агрессии, тогда точно происходит глобальный откат от справедливости. Однако Украина намерена ее восстанавливать, резюмировал президент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.