Украина готовит новые санкции против россиян, которые ставят спорт на службу войне, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о новом санкционном пакете против россиян

В своем вечернем видеообращении, которое было обнародовано в Telegram главы нашего государства, Владимир Зеленский, сообщил о подготовке нового санкционного пакета против российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне.

Он отметил, что соответствующие документы уже подготовлены.

– Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии. Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – вскоре. Слава Украине! – добавил он.

Напомним, что 17 января Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации компьютерного спорта РФ, а также трех физических лиц.

Известно, что они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины.

