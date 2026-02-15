Украина готовит санкции против россиян, которые ставят спорт на службу войне — Зеленский
- Против россиян, которые ставят спорт на службу войне, готовится новый санкционный пакет.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение должно быть сигналом для других в мире, что нельзя закрывать глаза в поддержку агрессии.
- Соответствующие документы уже подготовлены, а указ по санкциям будет вскоре, подчеркнул президент.
Украина готовит новые санкции против россиян, которые ставят спорт на службу войне, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский о новом санкционном пакете против россиян
В своем вечернем видеообращении, которое было обнародовано в Telegram главы нашего государства, Владимир Зеленский, сообщил о подготовке нового санкционного пакета против российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне.
Он отметил, что соответствующие документы уже подготовлены.
– Этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии.
Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – вскоре. Слава Украине! – добавил он.
Напомним, что 17 января Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации компьютерного спорта РФ, а также трех физических лиц.
Известно, что они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины.