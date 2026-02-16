Україна запровадила санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

Санкції проти спортсменів, які підтримують агресію РФ

Про це йдеться в указі президента України №123/2026, який підписав Володимир Зеленський, увівши у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій.

Зазначається, що санкційний пакет сформували на основі петиції, яку підготував скелетоніст і член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Зараз дивляться

Серед осіб, які потрапили під санкції, є ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України, окупацію територій, збирає гроші для армії РФ і проводить заходи для викрадених українських дітей.

До санкційного списку потрапили президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович та ще дев’ять представників російського спорту. Серед них – боксери, гімнасти та фехтувальники РФ.

Зокрема, йдеться про Євгена Байдусова, Імама Ганішова, Світлани Дашанімаєвої, Яни Єгорян, Владислава Ларіна, Ангеліни Мельникової, Мадіни Таймазової, Максима Храмцова та Федора Чудінова.

Як пояснив Зеленський, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших осіб у світі, що не можна просто заплющувати очі на підтримку російської агресії.

На його думку, коли українцям на Олімпійських іграх-2026 забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, тоді точно відбувається глобальний відкат від справедливості. Проте Україна має наміри її відновлювати, резюмував президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.