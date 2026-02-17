В Киеве прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам коммунальных предприятий после многочисленных переломов, разбитых автомобилей и расходов десятков тысяч гривен на лечение людей после ненадлежащей работы по очистке дорог и обработке средствами против гололеда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Подозрения должностным лицам коммунальных предприятий в Киеве

По данным прокуратуры, в период с декабря 2025 года до февраля 2026 года в Киеве в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по очистке дорог и обработке средствами против гололеда с жалобами на травмы в медицинские учреждения обратились 6 169 граждан, среди которых – 321 ребенок.

По уточненной информации, в больницы госпитализировали 1 155 человек, из них – 66 детей.

В частности, в Святошинском районе пенсионерка заплатила 240 тыс. грн за операцию на плече после падения возле бювета. В Соломенском районе другой пострадавший, получивший перелом одного из позвонков позвоночника возле остановки, уже готовит гражданский иск к коммунальщикам на 500 тыс. грн.

В Голосеевском и Днепровском районах скользкое покрытие спровоцировало серию ДТП. В частности, в Голосееве автомобили протаранили столб и бетонный забор, в результате чего ущерб достигает почти 1 млн грн.

В Дарницком районе зафиксирован один из случаев травмирования ребенка, у которого диагностировали перелом ключицы со смещением. В Деснянском районе – массовые травмы ног и рук после падения на лестницах подземных переходов и при выходе из общественного транспорта.

Кроме того, в Печерском районе после падения на пешеходном переходе мужчина получил перелом руки и потратил 25 тыс. грн на лечение. А женщина, которая сломала ногу, уже потратила на восстановление 89 тыс. грн.

Не менее критическая ситуация в Шевченковском районе, где жертвами гололеда стали люди разного возраста. Пенсионерка после падения на тротуаре перенесла сложную операцию на голени стоимостью более 40 тыс. грн.

Также зафиксированы тяжелые травмы у подростков. В частности, девушка-подросток получила разрыв мениска, а другая киевлянка – тройной перелом ноги. Кроме того, врачи оказывали помощь женщине со смещенным переломом запястья правой руки со смещением.

В прокуратуре утверждают, что главной причиной массового травматизма стало игнорирование коммунальными службами правил обработки дорог противоскользящими средствами. Все участки, где люди получили увечья, находятся на балансе столичных коммунальных предприятий, которые не обеспечили безопасное передвижение пешеходов.

Каким должностным лицам в Киеве сообщили о подозрениях

Прокуроры сообщили руководителям коммунальных предприятий в Киеве о подозрениях в служебной халатности. Среди них:

и. о. руководителя ШЭУ Подольского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

руководитель КП ШЭУ Голосеевского района г. Киева (по ч. 2 ст. 367 УК Украины);

директор КП Киевводфонд (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

руководитель КП ШЭУ Деснянского района (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

и. о. руководителя ШЭУ Дарницкого района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

и. о. руководителя КП ШЭУ Соломенского района Киева (ч. 2 ст. 367 УК Украины);

руководитель КП ШЭУ Печерского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

руководитель КП ШЭУ Днепровского района (ч.2 ст. 367 УК Украины);

и.о. руководителя КП Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В настоящее время продолжаются досудебные расследования по указанным уголовным производствам, которые проводят следователи районных управлений полиции под процессуальным руководством окружных прокуратур города Киева.

Фото: Киевская городская прокуратура

