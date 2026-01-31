Гололедица и морозы до -30 градусов: какой будет погода на следующей неделе

В Украине на следующей неделе ожидается резкое изменение погодных условий с существенным похолоданием, гололедицей и локальными опасными явлениями.

Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, комментируя прогноз погоды.

Прогноз погоды на выходные

По его словам, в ближайшие дни погода в Украине будет очень разнообразной как по регионам, так и по датам.

Уже 31 января территория страны будет под влиянием противостояния теплого южного циклона с центром над Приазовьем и мощного холодного антициклона с центром над Финляндией.

– Выступление антициклона будет определять в западных, северных, винницких и черкасских областях погоду без осадков с умеренным морозом, – отметил синоптик.

В то же время на юго-востоке страны будет сохраняться влияние циклона, что повлечет за собой снег с дождем.

Иван Семилит обратил внимание, что 31 января в южных и Днепропетровской областях возможны гололедица и налипание мокрого снега.

В дальнейшем, за счет усиления антициклона, количество осадков будет постепенно уменьшаться.

Уже 1 февраля в большинстве регионов прогнозируется сухая погода, лишь на юго-востоке ночью возможен небольшой снег.

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

2 февраля, по прогнозу, на всей территории Украины установится очень холодная погода без осадков.

Температурный режим будет достаточно суровым: в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в ночь на 31 января температура снизится до 12-17 градусов мороза, днем ​​- до 9-14 градусов мороза.

Только в Закарпатье температура будет держаться вблизи нуля.

– В понедельник ожидается еще сильнее похолодание: ночью до минус 20–25 градусов, днем ​​– 13-18 градусов мороза. В южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью прогнозируется 12-17 градусов мороза, днем ​​- 8-13, — отметил эксперт.

Синоптик предупредил, что 3-4 февраля в Украине сохранится холодная погода.

В ночные часы температура может снижаться до минус 21-27 градусов, а в северных, Полтавской и Харьковской областях местами до минус 30 градусов.

— То есть так локальное снижение температуры до минус 30 — это третий уровень опасности, красный чрезвычайный мороз, — подчеркнул он.

В южных областях и в Карпатах будет несколько теплее. 4 февраля ночью в большинстве регионов ожидается 16-22 градусов мороза, местами до минус 25, днем ​​- 7-13 градусов мороза. В западных областях днем ​​возможен небольшой снег.

Относительно 5 февраля синоптик отметил, что прогноз ориентировочный и может корректироваться.

Ожидается, что ночью температура будет 12-19 градусов мороза, на востоке и северо-востоке — до 20-25.

Днем – 6-12 градусов мороза, а на юге и в Карпатах снова будет теплее.

В период с 6 по 9 февраля прогнозируется постепенное повышение температуры на 3-6 градусов и появление небольшого снега и мокрого снега, начиная с западных областей, из-за выхода атмосферных фронтов с юго-запада.

Отдельно Иван Семилит отметил опасность на дорогах.

Он призвал водителей и пешеходов быть внимательными, а гражданам советовал пользоваться ледоступами и остерегаться сосулек, которые могут падать из зданий.

