У Києві прокурори повідомили про підозру посадовцям комунальних підприємств після численних переломів, розтрощених автомобілів і витрат десятків тисяч грн на лікування людей після неналежної роботи з очищення доріг та оброблення засобами проти ожеледиці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Підозри посадовцям комунальних підприємств у Києві

За даними прокуратури, у період з грудня 2025 року до лютого 2026 року у Києві внаслідок неналежної роботи комунальних служб з очищення доріг та оброблення засобами проти ожеледиці зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулися 6 169 громадян, серед яких – 321 дитина.

За уточненою інформацією, до лікарень госпіталізували 1 155 осіб, з них – 66 дітей.

Зокрема, у Святошинському районі пенсіонерка заплатила 240 тис. грн за операцію на плечі після падіння біля бювету. У Солом’янському районі інший потерпілий, який дістав перелом одного з хребців хребта біля зупинки, вже готує цивільний позов до комунальників на 500 тис. грн.

У Голосіївському та Дніпровському районах слизьке покриття спровокувало серію ДТП. Зокрема, у Голосієві автомобілі протаранили стовп та бетонний паркан, внаслідок чого збитки сягають майже 1 млн грн.

У Дарницькому районі зафіксовано один із випадків травмування дитини, в якої діагностували перелом ключиці зі зміщенням. У Деснянському районі – масові травми ніг та рук після падіння на сходах підземних переходів та під час виходу з громадського транспорту.

Крім цього, у Печерському районі після падіння на пішохідному переході чоловік дістав перелом руки і витратив 25 тис. грн на лікування. А жінка, яка зламала ногу, вже витратила на відновлення 89 тис. грн.

Не менш критична ситуація в Шевченківському районі, де жертвами ожеледиці стали люди різного віку. Пенсіонерка після падіння на тротуарі перенесла складну операцію на гомілці вартістю понад 40 тис. грн.

Також зафіксовані важкі травми у підлітків. Зокрема, дівчина-підліток дістала розрив меніска, а інша киянка – потрійний перелом ноги. Крім того, лікарі надавали допомогу жінці зі зміщеним переломом зап’ястка правої руки зі зміщенням.

У прокуратурі стверджують, головною причиною масового травматизму стало ігнорування комунальними службами правил обробки доріг протиожеледними засобами. Всі ділянки, де люди дістали каліцтва, перебувають на балансі столичних комунальних підприємств, які не забезпечили безпечне пересування пішоходів.

Яким посадовцям у Києві повідомили про підозри

Прокурори повідомили керівникам комунальних підприємств у Києві про підозри у службовій недбалості. Серед них:

в. о. керівника ШЕУ Подільського району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України);

керівник КП ШЕУ Голосіївського району м. Києва (за ч. 2 ст. 367 КК України);

директор КП Київводфонд ( ч. 1 ст. 367 КК України);

керівник КП ШЕУ Деснянського району (ч. 1 ст. 367 КК України);

в. о. керівника ШЕУ Дарницького району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України);

в. о. начальника КП ШЕУ Солом’янського району Києва (ч. 2 ст. 367 КК України);

керівник КП ШЕУ Печерського району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України);

керівник КП ШЕУ Дніпровського району (ч.2 ст. 367 КК України);

в. о. керівника КП Керувальна компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району Києва ( ч. 1 ст. 367 КК України).

Наразі тривають досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях, які проводять слідчі районних управлінь поліції за процесуального керівництва окружних прокуратур міста Києва.

Фото: Київська міська прокуратура

