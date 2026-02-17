Вопреки распространенному мнению, статусы ветеран войны и участник боевых действий не являются синонимами. Это разные правовые категории, каждая из которых имеет собственное определение в законодательстве и предусматривает разный объем государственных гарантий и льгот.

у юристов Бесплатной юридической помощи, в чем разница между участником боевых действий и участником войны.

Участник боевых действий и участник войны: разница

Оба понятия расшифровываются в законе Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Согласно этому закону УБД и УВ относятся к ветеранам войны, то есть они защищали Украину или принимали непосредственное участие в боевых действиях.

— В разделе II статьи 5 закона участниками боевых действий считаются лица, которые принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач для защиты Родины, — отмечают юристы.

В то же время статья 5 этого же закона определяет, кто именно считается участником боевых действий. К этой категории относятся лица, которые непосредственно выполняли боевые задачи по защите государства в составе воинских формирований:

речь идет о службе в подразделениях, соединениях;

объединениях всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины;

действующей армии или флота, а также об участии в партизанских отрядах;

подполье и других военизированных формированиях.

Важно, что такое участие могло иметь место как в военное, так и в мирное время.

К участникам боевых действий, в частности, относятся военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, добровольцы Сил территориальной обороны, военнослужащие военных прокуратур, работники полиции, а также лица рядового и начальствующего состава и военнослужащие Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом каждый участник боевых действий является ветераном войны, но не каждый ветеран войны имеет статус участника боевых действий. Именно это различие имеет решающее значение при определении льгот, социальных гарантий и государственной поддержки.

Участник УБД и участник войны — разница

Полный перечень участников войны указан в статье 8 раздела II закона Украины о ветеранах.

Согласно этой статье закона, к участникам войны относятся:

военнослужащие, проходившие службу в Вооруженных силах или Министерстве внутренних дел бывшего СССР;

лица, которые во время Второй мировой войны работали в тылу, на предприятиях, совхозах, на сооружении рубежей обороны;

лица, которые в период Второй мировой войны находились в составе армии и флота как сыновья, воспитанники полков до достижения ими совершеннолетия;

лица, которые на контрактной основе направлялись на работу в страны где велись боевые действия, в частности в Афганистан;

лица, которые во время Второй мировой войны отбывали наказание в местах лишения свободы, или были в ссылке в соответствии с действующим законодательством Украины и бывшего СССР;

лица, которые принимали участие в обеспечении проведения антитеррористической операции и находились непосредственно в районе антитеррористической операции в период ее проведения. Они обеспечивали национальную безопасность и оборону, а также сдерживали вооруженную агрессию Российской Федерации, которая происходила в Донецкой и Луганской областях.

— К участникам войны могут принадлежать люди, которые не являются военными, не принимали участие в боевых действиях, не выполняли боевых задач. А УБД — это лица, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, — отмечают юристы.

Статус участника войны предоставляется в соответствии с постановлением Кабмина №739.

Разница между этими двумя категориями заключается не только в статусе, но и в льготах. Лица из обеих категорий получают различные льготы, хотя некоторые из них совпадают.

