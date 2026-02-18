Генштаб подтвердил поражение ЗРК С-300ВМ и пунктов управления БпЛА врага
- Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по стратегическим объектам врага, поразив пусковую установку ЗРК С-300ВМ в районе Мариуполя, пункты управления дронами в Донецкой и Курской областях.
- По данным Генштаба ВСУ, под огонь попали мастерская беспилотников в Токмаке, узел связи оккупантов и скопление военной техники в Донецке.
Силы обороны Украины поразили пусковую установку ЗРК С-300ВМ, пункты управления беспилотниками, сосредоточение сил и средств российских войск.
Информацию об успешной атаке подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Поражение ЗРК С-300ВМ и пунктов управления дронами
По информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 18 февраля Силы обороны нанесли удары по важным объектам врага в России и на временно оккупированных территориях Украины.
Среди пораженных целей – район сосредоточения подразделения беспилотников российских войск в районе населенного пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области.
В частности, в районе Токмака под атаку попала мастерская дронов.
По данным Генштаба, в районе населенного пункта Старомлиновка в Донецкой области Силы обороны Украины поразили узел связи российских войск.
В то же время в Донецке украинские защитники нанесли удары по скоплению военной техники оккупантов.
Кроме этого, 17 февраля в районе Мариуполя удалось поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ВМ, которую использовали российские войска для ведения войны против Украины.
Также в населенном пункте Сальное Курской области России и в районе города Родинское Донецкой области на временно оккупированной территории Украины под удары попали пункты управления беспилотниками.
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, потери армии России и окончательные масштабы повреждений уточняются.