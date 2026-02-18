Силы обороны Украины поразили пусковую установку ЗРК С-300ВМ, пункты управления беспилотниками, сосредоточение сил и средств российских войск.

Информацию об успешной атаке подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение ЗРК С-300ВМ и пунктов управления дронами

По информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 18 февраля Силы обороны нанесли удары по важным объектам врага в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Среди пораженных целей – район сосредоточения подразделения беспилотников российских войск в районе населенного пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, в районе Токмака под атаку попала мастерская дронов.

По данным Генштаба, в районе населенного пункта Старомлиновка в Донецкой области Силы обороны Украины поразили узел связи российских войск.

В то же время в Донецке украинские защитники нанесли удары по скоплению военной техники оккупантов.

Кроме этого, 17 февраля в районе Мариуполя удалось поразить пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ВМ, которую использовали российские войска для ведения войны против Украины.

Также в населенном пункте Сальное Курской области России и в районе города Родинское Донецкой области на временно оккупированной территории Украины под удары попали пункты управления беспилотниками.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, потери армии России и окончательные масштабы повреждений уточняются.

