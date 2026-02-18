Генштаб підтвердив ураження ЗРК С-300ВМ та пунктів управління БпЛА ворога
- Сили оборони України завдали серію успішних ударів по стратегічних об’єктах ворога, уразивши пускову установку ЗРК С-300ВМ у районі Маріуполя, пункти управління дронами у Донецькій і Курській областях.
- За даними Генштабу ЗСУ, під вогонь потрапили майстерня безпілотників у Токмаку, вузол зв’язку окупантів та скупчення військової техніки в Донецьку.
Сили оборони України уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління безпілотниками, зосередження сил і засобів російських військ.
Інформацію про успішну атаку підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження ЗРК С-300ВМ і пунктів управління дронами
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 18 лютого Сили оборони завдали ударів по по важливих об’єктах ворога у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Серед уражених цілей – район зосередження підрозділу безпілотників російських військ у районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Зокрема, у районі Токмака під атаку потрапила майстерня дронів.
За даними Генштабу, в районі населеного пункту Старомлинівка у Донецькій області Сили оборони України уразили вузол зв’язку російських військ.
Водночас у Донецьку українські захисники завдали ударів по зосередженню військової техніки окупантів.
Крім цього, 17 лютого у районі Маріуполя вдалося уразити пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ, яку використовували російські війська для ведення війни проти України.
Також у населеному пункті Сальне Курської області Росії та у районі міста Родинське Донецької області на тимчасово окупованій території України під удари потрапили пункти управління безпілотниками.
Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, втрати армії Росії та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.