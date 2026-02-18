Сили оборони України уразили пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління безпілотниками, зосередження сил і засобів російських військ.

Інформацію про успішну атаку підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ЗРК С-300ВМ і пунктів управління дронами

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в ніч на 18 лютого Сили оборони завдали ударів по по важливих об’єктах ворога у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Серед уражених цілей – район зосередження підрозділу безпілотників російських військ у районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, у районі Токмака під атаку потрапила майстерня дронів.

За даними Генштабу, в районі населеного пункту Старомлинівка у Донецькій області Сили оборони України уразили вузол зв’язку російських військ.

Водночас у Донецьку українські захисники завдали ударів по зосередженню військової техніки окупантів.

Крім цього, 17 лютого у районі Маріуполя вдалося уразити пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ, яку використовували російські війська для ведення війни проти України.

Також у населеному пункті Сальне Курської області Росії та у районі міста Родинське Донецької області на тимчасово окупованій території України під удари потрапили пункти управління безпілотниками.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, втрати армії Росії та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

