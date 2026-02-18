После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу.

Переговоры в Женеве: Украина и РФ провели отдельную встречу

После основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве, которые продолжались в течение двух дней, представители Украины и РФ провели отдельную, “закрытую” встречу, сообщила спикер председателя украинской переговорной делегации и секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Она отметила, что на этой неанонсированной ранее встрече с россиянами, кроме Умерова, украинскую сторону представлял Давид Арахамия – один из членов переговорной команды и глава парламентской фракции Слуга народа.

Сейчас смотрят

Со стороны РФ на встрече присутствовал глава делегации РФ Владимир Мединский. Диалог длился примерно 1,5 часа. Пока темы этих разговоров неизвестны.

Со своей стороны руководитель Офиса президента и член украинской переговорной делегации Кирилл Буданов, сообщил о завершении очередного трехстороннего раунда переговоров в Женеве. При этом он заявил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

Напомним, сегодня в Женеве завершились переговоры в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Они продолжались в течение двух дней.

По итогам встреч делегаций президент Владимир Зеленский отметил некий прогресс. По его словам, в обсуждении механизма мониторинга возможного прекращения огня есть положительная динамика, а вот в политическом блоке, который охватывает вопросы территорий, использование Запорожской АЭС и другие чувствительные темы, существенных сдвигов пока нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.