Після основного раунду перемовин у Женеві Україна та РФ провели окрему зустріч.

Переговори у Женеві: Україна та РФ провели окрему зустріч

Після основного раунду тристоронніх переговорів у Женеві, які тривали протягом двох днів, представники України та РФ провели окрему, “закриту” зустріч, повідомила речниця голови української переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

Вона зауважила, що на цій неанонсованій раніше зустрічі з росіянами, окрім Умєрова, українську сторону представляв Давид Арахамія — один із членів переговорної команди та очільник парламентської фракції Слуга народу.

Зараз дивляться

Зі сторони РФ у зустрічі брав участь голова делегації РФ Володимир Мединський. Ця зустріч тривала приблизно 1,5 години. Наразі теми цих розмов невідомі.

Зі свого боку керівник Офісу президента та член української переговорної делегації Кирило Буданов повідомивши про завершення чергового тристороннього раунду перемовин у Женеві, заявив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч.

Нагадаємо, що сьогодні у Женеві завершилися переговори у тристоронньому форматі. У зустрічі брали участь делегації України, США та Росії. Перемовини тривали протягом двох днів.

Як повідомив за підсумками зустрічей делегацій президент Володимир Зеленський, прогрес у військовому блоці питань є, водночас у політичній площині позиції сторін залишаються різними.

Він зазначив, що в обговоренні механізму моніторингу можливого припинення вогню є позитивна динаміка, а ось у політичному блоці, який охоплює питання територій, використання Запорізької АЕС та інші чутливі теми, суттєвих зрушень поки що немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.