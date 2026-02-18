Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Женеве, заявив о наличии прогресса в военном блоке вопросов, в то же время в политической плоскости позиции сторон остаются разными.

Об этом глава государства сообщил журналистам в среду, 18 февраля.

Зеленский подвел итоги переговоров в Женеве

По словам президента, военные аспекты, в частности механизм мониторинга возможного прекращения огня, получили положительную динамику.

– Более подробная информация будет от моей группы после возвращения. Но в принципе военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в целом почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно при участии американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал, – рассказал Зеленский.

В то же время в политическом блоке, который охватывает вопросы территорий, использования Запорожской АЭС и другие чувствительные темы, существенных сдвигов пока нет.

– То есть о прогрессе в военном направлении я услышал, в политическом направлении – был диалог, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал, – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что ожидает развернутый доклад от украинской переговорной группы после ее возвращения, поскольку часть деталей нельзя было обсуждать по телефону.

Президент также поблагодарил американскую и швейцарскую стороны за содействие в организации встречи и сообщил о намерении проинформировать европейских партнеров о результатах.

– Я был бы рад, чтобы их участие на этот раз было более широким. Для нас очень важно присутствие Европы, – подчеркнул он.

Напомним, в Женеве завершились переговоры в трехстороннем формате. Во встрече приняли участие делегации Украины, США и России.

