Трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Женеве завершились и длились около двух часов.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Диана Давитян.

Переговоры в Женеве: что известно

По словам пресс-секретаря, очередной раунд трехсторонних переговоров в Женеве уже завершился. Встреча длилась примерно два часа.

Как отметил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сейчас украинская делегация докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе переговоров.

Других подробностей о результатах переговоров пока не обнародовали.

Ожидается, что официальная информация об итогах консультаций может появиться позже.

Переговоры проходили с участием делегаций Украины, США и России при посредничестве американской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение второго раунда трехсторонних переговоров в Женеве между Украиной, США и Россией.

По его словам, ключевым приоритетом для украинской стороны остаются гарантии безопасности.

— Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю подробного доклада по итогам всех встреч, — отметил Зеленский.

Напомним, что в швейцарской Женеве 18 февраля стартовал второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умероава, консультации проходили в формате рабочих групп в рамках политического и военного блоков.

Стороны работали над уточнением параметров и механизмов решений, которые обсуждались накануне.

