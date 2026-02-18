В ночь на 18 февраля российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины.

Ночная атака на Украину 18 февраля: что известно

По информации Воздушных сил, с 18:00 17 февраля враг применил одну баллистическую ракету Искандер-М, выпущенную с территории временно оккупированного Крыма, а также 126 ударных беспилотников разных типов.

Среди них – дроны Shahed (около 80 единиц), а также Гербера, Италмас и другие БПЛА.

Пуски осуществлялись из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарского (РФ) и Гвардейского на ВОТ АР Крым.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:30, силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 100 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 14 локациях.

Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано еще в трех местах.

Пока атака продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

