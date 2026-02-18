Ночью РФ выпустила 126 БпЛА и баллистическую ракету: сколько целей сбила ПВО
- Ночью противник применил баллистическую ракету и более ста ударных БпЛА по нескольким направлениям.
- Силы обороны отразили атаку: значительная часть воздушных целей уничтожена или подавлена.
- Зафиксировано попадание и падение обломков в разных регионах, воздушная опасность сохраняется.
В ночь на 18 февраля российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины.
Ночная атака на Украину 18 февраля: что известно
По информации Воздушных сил, с 18:00 17 февраля враг применил одну баллистическую ракету Искандер-М, выпущенную с территории временно оккупированного Крыма, а также 126 ударных беспилотников разных типов.
Среди них – дроны Shahed (около 80 единиц), а также Гербера, Италмас и другие БПЛА.
Пуски осуществлялись из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарского (РФ) и Гвардейского на ВОТ АР Крым.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:30, силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 100 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 14 локациях.
Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано еще в трех местах.
Пока атака продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1456-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.