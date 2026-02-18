У ніч на 18 лютого російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України.

Нічна атака на Україну 18 лютого: що відомо

За інформацією Повітряних сил, із 18:00 17 лютого ворог застосував одну балістичну ракету Іскандер-М, випущену з території тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних безпілотників різних типів.

Серед них – дрони Shahed (близько 80 одиниць), а також Гербера, Італмас та інші БпЛА.

Пуски здійснювалися з Брянська, Курська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського в ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 100 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних дронів на 14 локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксоване ще у трьох місцях.

Наразі атака триває – у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1456-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

