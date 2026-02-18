Чтобы избежать долгов в платежках за газ, необходимо вовремя передавать показатели объемов его фактического потребления. Делать это необходимо ежемесячно с 1 до 5 числа.

Как правильно передавать показания счетчика за газ и с помощью каких сервисов это можно сделать — читайте в материале Фактов ICTV.

Как передать показания счетчика за газ

Своевременная передача показаний газового счетчика обеспечивает точные расчеты за потребленный газ.

В Украине существует несколько способов подать данные, в частности с помощью чат-бота, онлайн-сервиса, SMS-сообщения или непосредственно позвонив в контакт-центр.

Рассмотрим подробнее, как передать показания счетчика газа онлайн.

Передавать показатели необходимо с помощью сервисов вашего оператора газораспределительных сетей (ГРС).

В связи с переходом ряда облгазов в Группу Нафтогаз большинство абонетов могут передавать показания через сервисы Нафтогаза.

Как передать показания газового счетчика через сайт

Например, для клиентов Нафтогаза Украины это можно сделать следующим образом:

Перейдите на сайт gas.ua по ссылке

Введите номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца счета.

Внесите актуальные показатели счетчика.

Подтвердите передачу данных.

Также передавать показатели можно через сайт, войдя в свой личный кабинет или зарегистрировавшись в нем.

Как передать показания газового счетчика через SMS-сообщение

Некоторые операторы газораспределительных сетей принимают показания счетчика через SMS.

Клиенты Нафтогаза Украины могут это сделать следующим образом:

Отправьте SMS на номер 4647 в формате: XXXXXXXXXXX YYYYY, где XXXXXXXXXXX — 9 цифр лицевого счета, YYYYYY — показатели счетчика (5 цифр).

Между лицевым счетом и показаниями счетчика должен быть один пробел.

Этот сервис доступен с 28 по 5 число ежемесячно.

Как передать показания газового счетчика через чат-боты в мессенджерах

Современные технологии позволяют передавать показания через популярные мессенджеры Telegram, Viber или Messenger:

Найдите официальный чат-бот вашего поставщика газа.

Начните чат и выберите опцию Передать показания .

. Введите необходимые данные согласно инструкциям.

Этот способ удобен, поскольку он доступен в любое время.

Как передать показания газового счетчика через контакт-центр

Если вы предпочитаете личное общение, можно передать показания через телефонный звонок:

Позвоните в контакт-центр вашего поставщика газа. Предоставьте оператору номер лицевого счета и актуальные показатели счетчика.

Например, для клиентов Нафтогаза Украины номера контакт-центра: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Газораспределительные сети Украины: 066-300-28-88 (Vodafone), 098-300-28-88 (Kyivstar), 093-300-28-88 (lifecell).

Как передать показания через Газсети

Национальный оператор газораспределительных сетей Газсети также доставляет газ во многих регионах Украины. Передать показатели можно с помощью личного кабинета. Сделать это можно с компьютера, смартфона (есть мобильная версия сайта).

Зайдите в личный кабинет на официальном сайте Газсети. Если у вас нет аккаунта, нужно зарегистрироваться:

Откройте официальный сайт, перейдя по ссылке

Выберите своего оператора ГРМ в зависимости от региона проживания.

Укажите номер лицевого счета и номер телефона.

Дайте согласие на обработку данных и нажмите Перейти к регистрации.

Внесите необходимые данные и зарегистрируйтесь.

После регистрации вы сможете войти в личный кабинет и передать показания счетчика.

Обратите внимание! В личном кабинете вы можете не только передавать показания, но и проверять состояние счета, действующий тариф, историю расчетов, а также оплатить за распределение газа.

Как передать показания через Киевзаг

Как передать показания через Киевзаг — смотрите в видеоинструкции:

Если вы ранее не передавали показатели за газ, тогда стоит уточнить о доступных способах, поскольку они могут отличаться в зависимости от региона и вашего оператора газораспределительных сетей.

Как передать показания через мобильное приложение Куб

Нафтогаз сообщил, что с 2026 года потребители смогут передавать показания газовых счетчиков новым способом — через мобильное приложение Куб.

Сервис позволяет быстро отправить данные о потреблении газа, следить за расходами и оплачивать счета онлайн, без походов в офисы и телефонных звонков.

Чтобы передать показания через приложение Куб, нужно:

загрузить приложение в App Store или Google Play;

открыть его и войти в свой аккаунт;

отсканировать счетчик камерой смартфона или ввести показания вручную;

подтвердить данные, нажав кнопку Отправить.

После этого информация автоматически передается оператору.

