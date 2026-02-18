Как передать показания счетчика за газ: способы
Чтобы избежать долгов в платежках за газ, необходимо вовремя передавать показатели объемов его фактического потребления. Делать это необходимо ежемесячно с 1 до 5 числа.
Как правильно передавать показания счетчика за газ и с помощью каких сервисов это можно сделать — читайте в материале Фактов ICTV.
Как передать показания счетчика за газ
Своевременная передача показаний газового счетчика обеспечивает точные расчеты за потребленный газ.
В Украине существует несколько способов подать данные, в частности с помощью чат-бота, онлайн-сервиса, SMS-сообщения или непосредственно позвонив в контакт-центр.
Рассмотрим подробнее, как передать показания счетчика газа онлайн.
Передавать показатели необходимо с помощью сервисов вашего оператора газораспределительных сетей (ГРС).
В связи с переходом ряда облгазов в Группу Нафтогаз большинство абонетов могут передавать показания через сервисы Нафтогаза.
Как передать показания газового счетчика через сайт
Например, для клиентов Нафтогаза Украины это можно сделать следующим образом:
- Перейдите на сайт gas.ua по ссылке.
- Введите номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца счета.
- Внесите актуальные показатели счетчика.
- Подтвердите передачу данных.
Также передавать показатели можно через сайт, войдя в свой личный кабинет или зарегистрировавшись в нем.
Как передать показания газового счетчика через SMS-сообщение
Некоторые операторы газораспределительных сетей принимают показания счетчика через SMS.
Клиенты Нафтогаза Украины могут это сделать следующим образом:
- Отправьте SMS на номер 4647 в формате: XXXXXXXXXXX YYYYY, где XXXXXXXXXXX — 9 цифр лицевого счета, YYYYYY — показатели счетчика (5 цифр).
- Между лицевым счетом и показаниями счетчика должен быть один пробел.
Этот сервис доступен с 28 по 5 число ежемесячно.
Как передать показания газового счетчика через чат-боты в мессенджерах
Современные технологии позволяют передавать показания через популярные мессенджеры Telegram, Viber или Messenger:
- Найдите официальный чат-бот вашего поставщика газа.
- Начните чат и выберите опцию Передать показания.
- Введите необходимые данные согласно инструкциям.
Этот способ удобен, поскольку он доступен в любое время.
Как передать показания газового счетчика через контакт-центр
Если вы предпочитаете личное общение, можно передать показания через телефонный звонок:
- Позвоните в контакт-центр вашего поставщика газа.
- Предоставьте оператору номер лицевого счета и актуальные показатели счетчика.
Например, для клиентов Нафтогаза Украины номера контакт-центра: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.
Газораспределительные сети Украины: 066-300-28-88 (Vodafone), 098-300-28-88 (Kyivstar), 093-300-28-88 (lifecell).
Как передать показания через Газсети
Национальный оператор газораспределительных сетей Газсети также доставляет газ во многих регионах Украины. Передать показатели можно с помощью личного кабинета. Сделать это можно с компьютера, смартфона (есть мобильная версия сайта).
Зайдите в личный кабинет на официальном сайте Газсети. Если у вас нет аккаунта, нужно зарегистрироваться:
- Откройте официальный сайт, перейдя по ссылке.
- Выберите своего оператора ГРМ в зависимости от региона проживания.
- Укажите номер лицевого счета и номер телефона.
- Дайте согласие на обработку данных и нажмите Перейти к регистрации.
- Внесите необходимые данные и зарегистрируйтесь.
После регистрации вы сможете войти в личный кабинет и передать показания счетчика.
Обратите внимание! В личном кабинете вы можете не только передавать показания, но и проверять состояние счета, действующий тариф, историю расчетов, а также оплатить за распределение газа.
Как передать показания через Киевзаг
Как передать показания через Киевзаг — смотрите в видеоинструкции:
Если вы ранее не передавали показатели за газ, тогда стоит уточнить о доступных способах, поскольку они могут отличаться в зависимости от региона и вашего оператора газораспределительных сетей.
Как передать показания через мобильное приложение Куб
Нафтогаз сообщил, что с 2026 года потребители смогут передавать показания газовых счетчиков новым способом — через мобильное приложение Куб.
Сервис позволяет быстро отправить данные о потреблении газа, следить за расходами и оплачивать счета онлайн, без походов в офисы и телефонных звонков.
Чтобы передать показания через приложение Куб, нужно:
- загрузить приложение в App Store или Google Play;
- открыть его и войти в свой аккаунт;
- отсканировать счетчик камерой смартфона или ввести показания вручную;
- подтвердить данные, нажав кнопку Отправить.
После этого информация автоматически передается оператору.