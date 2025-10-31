Как передать показатели газа через Viber: пошаговая инструкция
Показания счетчика газа можно передавать различными способами, в том числе и через Viber.
Как подать показания газа через Viber и что для этого необходимо — читайте на Фактах ICTV.
Передача показаний газа через Viber: основные преимущества
Каждый месяц украинцы должны передавать показатели счетчика. Сейчас это можно сделать с помощью популярного мессенджера Viber.
К преимуществам этого метода можно отнести:
- экономию времени — не нужно посещать офис газовой компании, стоять в очереди или тратить время на телефонные звонки;
- круглосуточную доступность — передать данные можно в любое время, даже в выходные или праздничные дни, ведь сервис работает 24/7;
- удобство — процесс передачи данных довольно прост и подходит для людей любого возраста;
- простоту пользования — мессенджер Viber можно установить на большинство смартфонов, подключение к нему бесплатное;
- автоматизацию — интегрированные боты газовых компаний быстро обрабатывают данные, предоставляя мгновенную обратную связь и фиксируя показания.
Как передать показатели газа через Viber
Украинцы должны передавать показания счетчика газа каждый месяц с 1-го по 5-е число (даже если не пользовались газом).
Передавать показатели необходимо с помощью сервисов вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). Для удобства можно воспользоваться специальным ботом в Viber.
Как через Viber передать показатели газа новым абонентам:
- Скачайте и установите Viber, если у вас еще нет этого мессенджера (сделать это можно с помощью App Store (для iPhone) или Google Play (для Android)).
- Откройте Viber и найдите официальный аккаунт вашей газовой компании, воспользовавшись поиском.
- Ссылку на бот также можно найти в квитанциях или непосредственно на сайте газовой компании.
- Подпишитесь на бота, нажав на кнопку Подписаться, чтобы активировать учетную запись.
- Следуйте инструкциям, которые бот предложит для регистрации.
- Введите номер вашего лицевого счета.
- Введите актуальные показатели вашего газового счетчика.
- Убедитесь, что данные внесены корректно (неправильные цифры могут привести к ошибкам в расчетах).
- После отправки данных бот пришлет сообщение с подтверждением приема показаний.
Как передать показатели газа через Viber уже зарегистрированному абоненту:
- Зайдите в Viber-бот;
- В главном меню выберите пункт Показания;
- Введите показатели вашего газового счетчика;
- Убедитесь, что введенные показания правильные и подтвердить отправку, нажав Да.
После этого показатели счетчика газа будут зафиксированы в системе и абонент увидит соответствующее оповещение.
Также с помощью Viber-бота пользователи могут:
- платить за газоснабжение;
- контролировать текущее состояние счетов и историю оплаты (при наличии).
Мы рассказали, как передать показатели газа через Viber. Пользуйтесь этим современным способом коммуникации со своей газовой компанией. Благодаря современному мессенджеру теперь передавать показатели можно вовремя, быстро и удобно.