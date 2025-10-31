Показания счетчика газа можно передавать различными способами, в том числе и через Viber.

Как подать показания газа через Viber и что для этого необходимо — читайте на Фактах ICTV.

Передача показаний газа через Viber: основные преимущества

Каждый месяц украинцы должны передавать показатели счетчика. Сейчас это можно сделать с помощью популярного мессенджера Viber.

К преимуществам этого метода можно отнести:

  • экономию времени — не нужно посещать офис газовой компании, стоять в очереди или тратить время на телефонные звонки;
  • круглосуточную доступность — передать данные можно в любое время, даже в выходные или праздничные дни, ведь сервис работает 24/7;
  • удобство — процесс передачи данных довольно прост и подходит для людей любого возраста;
  • простоту пользования — мессенджер Viber можно установить на большинство смартфонов, подключение к нему бесплатное;
  • автоматизацию — интегрированные боты газовых компаний быстро обрабатывают данные, предоставляя мгновенную обратную связь и фиксируя показания.

Как передать показатели газа через Viber

Украинцы должны передавать показания счетчика газа каждый месяц с 1-го по 5-е число (даже если не пользовались газом).

Передавать показатели необходимо с помощью сервисов вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). Для удобства можно воспользоваться специальным ботом в Viber.

Как через Viber передать показатели газа новым абонентам:

  • Скачайте и установите Viber, если у вас еще нет этого мессенджера (сделать это можно с помощью App Store (для iPhone) или Google Play (для Android)).
  • Откройте Viber и найдите официальный аккаунт вашей газовой компании, воспользовавшись поиском.
  • Ссылку на бот также можно найти в квитанциях или непосредственно на сайте газовой компании.
  • Подпишитесь на бота, нажав на кнопку Подписаться, чтобы активировать учетную запись.
  • Следуйте инструкциям, которые бот предложит для регистрации.
  • Введите номер вашего лицевого счета.
  • Введите актуальные показатели вашего газового счетчика.
  • Убедитесь, что данные внесены корректно (неправильные цифры могут привести к ошибкам в расчетах).
  • После отправки данных бот пришлет сообщение с подтверждением приема показаний.

Как передать показатели газа через Viber уже зарегистрированному абоненту:

  • Зайдите в Viber-бот;
  • В главном меню выберите пункт Показания;
  • Введите показатели вашего газового счетчика;
  • Убедитесь, что введенные показания правильные и подтвердить отправку, нажав Да.

После этого показатели счетчика газа будут зафиксированы в системе и абонент увидит соответствующее оповещение.

Также с помощью Viber-бота пользователи могут:

  • платить за газоснабжение;
  • контролировать текущее состояние счетов и историю оплаты (при наличии).

Мы рассказали, как передать показатели газа через Viber. Пользуйтесь этим современным способом коммуникации со своей газовой компанией. Благодаря современному мессенджеру теперь передавать показатели можно вовремя, быстро и удобно.

