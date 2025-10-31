Показания счетчика газа можно передавать различными способами, в том числе и через Viber.

Как подать показания газа через Viber и что для этого необходимо — читайте на Фактах ICTV.

Передача показаний газа через Viber: основные преимущества

Каждый месяц украинцы должны передавать показатели счетчика. Сейчас это можно сделать с помощью популярного мессенджера Viber.

Сейчас смотрят

К преимуществам этого метода можно отнести:

экономию времени — не нужно посещать офис газовой компании, стоять в очереди или тратить время на телефонные звонки;

круглосуточную доступность — передать данные можно в любое время, даже в выходные или праздничные дни, ведь сервис работает 24/7;

удобство — процесс передачи данных довольно прост и подходит для людей любого возраста;

простоту пользования — мессенджер Viber можно установить на большинство смартфонов, подключение к нему бесплатное;

автоматизацию — интегрированные боты газовых компаний быстро обрабатывают данные, предоставляя мгновенную обратную связь и фиксируя показания.

Как передать показатели газа через Viber

Украинцы должны передавать показания счетчика газа каждый месяц с 1-го по 5-е число (даже если не пользовались газом).

Передавать показатели необходимо с помощью сервисов вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). Для удобства можно воспользоваться специальным ботом в Viber.

Как через Viber передать показатели газа новым абонентам:

Скачайте и установите Viber

Откройте Viber и найдите официальный аккаунт вашей газовой компании, воспользовавшись поиском.

Ссылку на бот также можно найти в квитанциях или непосредственно на сайте газовой компании.

Подпишитесь на бота, нажав на кнопку Подписаться , чтобы активировать учетную запись.

, чтобы активировать учетную запись. Следуйте инструкциям, которые бот предложит для регистрации.

Введите номер вашего лицевого счета.

Введите актуальные показатели вашего газового счетчика.

Убедитесь, что данные внесены корректно (неправильные цифры могут привести к ошибкам в расчетах).

После отправки данных бот пришлет сообщение с подтверждением приема показаний.

Как передать показатели газа через Viber уже зарегистрированному абоненту:

Зайдите в Viber-бот;

В главном меню выберите пункт Показания ;

; Введите показатели вашего газового счетчика;

Убедитесь, что введенные показания правильные и подтвердить отправку, нажав Да.

После этого показатели счетчика газа будут зафиксированы в системе и абонент увидит соответствующее оповещение.

Также с помощью Viber-бота пользователи могут:

платить за газоснабжение;

контролировать текущее состояние счетов и историю оплаты (при наличии).

Мы рассказали, как передать показатели газа через Viber. Пользуйтесь этим современным способом коммуникации со своей газовой компанией. Благодаря современному мессенджеру теперь передавать показатели можно вовремя, быстро и удобно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.