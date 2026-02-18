Щоб уникнути боргів у платіжках за газ, необхідно вчасно передавати показники обсягів його фактичного споживання. Робити це необхідно щомісяця з 1 до 5 числа.

Як правильно передавати показники лічильника за газ та за допомогою яких сервісів це можна зробити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як передати показники лічильника за газ

Вчасне передання показників газового лічильника забезпечує точні розрахунки за спожитий газ.

В Україні існує декілька способів подати дані, зокрема за допомогою чат-боту, онлайн-сервісу, SMS-повідомлення або зателефонувавши до контакт-центру. Розглянемо детальніше, як передати показники лічильника газу онлайн.

Передавати показники необхідно за допомогою сервісів вашого оператора газорозподільних мереж (ГРМ).

У зв’язку з переходом низки облгазів до Групи Нафтогаз більшість абонентів можуть передавати показання через сервіси Нафтогазу.

Як передати показання газового лічильника через сайт

Наприклад, для клієнтів Нафтогазу України це можна зробити так:

Перейдіть на сайт gas.ua за посиланням

Введіть номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника рахунку.

Внесіть актуальні показники лічильника.

Підтвердіть передання даних.

Також передавати показники можна через сайт, увійшовши до свого особистого кабінету або зареєструвавшись у ньому.

Як передати показники газового лічильника через SMS-повідомлення

Деякі оператори газорозподільних мереж приймають показники лічильника через SMS.

Клієнти Нафтогазу України можуть це зробити так:

Відправте SMS на номер 4647 у форматі: XXXXXXXXX YYYYY, де XXXXXXXXX — 9 цифр особового рахунку, YYYYY — показники лічильника (5 цифр).

Між особовим рахунком і показниками лічильника має бути один пробіл.

Цей сервіс доступний з 28 до 5 число щомісяця.

Як передати показники газового лічильника через чат-боти в месенджерах

Сучасні технології дозволяють передавати показники через популярні месенджери Telegram, Viber або Messenger:

Знайдіть офіційний чат-бот вашого постачальника газу.

Розпочніть чат та оберіть опцію Передати показання.

Введіть необхідні дані згідно з інструкціями.

Цей спосіб зручний, оскільки він доступний у будь-який час.

Як передати показники газового лічильника через контакт-центр

Якщо ви віддаєте перевагу особистому спілкуванню, можна передати показники через телефонний дзвінок:

Зателефонуйте до контакт-центру вашого постачальника газу. Надайте оператору номер особового рахунку та актуальні показники лічильника.

Наприклад, для клієнтів Нафтогазу України номери контакт-центру: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Газорозподільні мережі України: 066-300-28-88 (Vodafone), 098-300-28-88 (Kyivstar), 093-300-28-88 (lifecell).

Як передати показники через Газмережі

Національний оператор газорозподільних мереж Газмережі також доставляє газ у багатьох регіонах України. Передати показники можна за допомогою особистого кабінету. Зробити це можна з комп’ютера, смартфона (є мобільна версія сайту).

Зайдіть в особистий кабінет на офіційному сайті Газмережі. Якщо у вас немає акаунту, потрібно зареєструватися:

Відкрийте офіційний сайт, перейшовши за посиланням

Оберіть свого оператора ГРМ залежно від регіону проживання.

Вкажіть номер особового рахунку й номер телефону.

Дайте згоду на обробку даних та натисніть Перейти до реєстрації .

. Внесіть необхідні дані та зареєструйтесь.

Після реєстрації ви зможете увійти до свого особистого кабінету та передати показники лічильника.

Зверніть увагу! В особистому кабінеті ви можете не лише передавати показники, а й перевіряти стан рахунку, дієвий тариф, історію розрахунків, а також сплатити за розподіл газу.

Як передати показання через Київзаг

Як передати показники через Київзаг – дивіться у відеоінструкції:

Якщо ви раніше не передавали показники за газ, тоді варто уточнити про доступні способи, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від регіону та вашого оператора газорозподільних мереж.

Як передати показання через мобільний застосунок Куб

Нафтогаз повідомив, що з 2026 року споживачі зможуть передавати показання газових лічильників у новий спосіб – через мобільний застосунок Куб.

Сервіс дає змогу швидко надіслати дані про споживання газу, стежити за витратами та оплачувати рахунки онлайн, без походів до офісів і телефонних дзвінків.

Щоб передати показання через застосунок Куб, потрібно:

завантажити додаток в App Store або Google Play;

відкрити його та увійти у свій акаунт;

відсканувати лічильник камерою смартфона або ввести показання вручну;

підтвердити дані, натиснувши кнопку Надіслати.

Після цього інформація автоматично передається оператору.

