Должны успеть провести еще одни переговоры в феврале — советник Зеленского.
- В феврале должна пройти еще одна встреча переговорных групп, заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.
- В то же время, он отметил, ее реализация зависит не только от желания и готовности Украины.
Украина рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Украина рассчитывает на встречу переговорных групп в феврале
Украина рассчитывает, что переговорные группы успеют еще раз встретиться в феврале, в то же время это зависит не только от нашего государства, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
— Рассчитываем, что (переговорные группы, – Ред.) успеют еще раз встретиться в феврале, но ясно, что это зависит не только от Украины, — сказал Литвин журналистам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу, 20 февраля, специальное совещание с участниками переговорной группы по дальнейшим шагам и решениям.
Глава нашего государства также ранее сообщал, что Украина рассчитывает на следующую встречу в феврале.
Напомним, что 18 февраля в Женеве завершились переговоры в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Они продолжались в течение двух дней.
Владимир Зеленский, оценивая результат переговоров, отмечал, что их результат не достаточен и остались не закрытые вопросы в политической плоскости, в частности о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров.
Также президент Украины отмечал важность, чтобы на следующей встрече присутствовали европейцы – Франция, Британия, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона.
Фото: Рустем Умеров