Украина рассчитывает на еще одну встречу переговорных групп в феврале, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Украина рассчитывает, что переговорные группы успеют еще раз встретиться в феврале, в то же время это зависит не только от нашего государства, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

— Рассчитываем, что (переговорные группы, – Ред.) успеют еще раз встретиться в феврале, но ясно, что это зависит не только от Украины, — сказал Литвин журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу, 20 февраля, специальное совещание с участниками переговорной группы по дальнейшим шагам и решениям.

Глава нашего государства также ранее сообщал, что Украина рассчитывает на следующую встречу в феврале.

Напомним, что 18 февраля в Женеве завершились переговоры в трехстороннем формате между Украиной, США и РФ. Они продолжались в течение двух дней.

Владимир Зеленский, оценивая результат переговоров, отмечал, что их результат не достаточен и остались не закрытые вопросы в политической плоскости, в частности о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров.

Также президент Украины отмечал важность, чтобы на следующей встрече присутствовали европейцы – Франция, Британия, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона.

Фото: Рустем Умеров

