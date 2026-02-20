Україна розраховує на ще одну зустріч переговорних груп у лютому, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Україна розраховує, що переговорні групи встигнуть ще раз зустрітись у лютому, водночас це залежить не лише від нашої держави, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

– Розраховуємо, що (переговорні групи, – Ред.) встигнуть ще раз зустрітись у лютому, але ясно, що це залежить не тільки від України, – сказав Литвин журналістам.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив на п’ятницю, 20 лютого, спеціальну нараду з учасниками переговорної групи щодо подальших кроків і рішень.

Глава нашої держави також раніше повідомляв, що Україна розраховує на наступну зустріч у лютому.

Нагадаємо, 18 лютого у Женеві завершилися переговори у тристоронньому форматі. У зустрічі брали участь делегації України, США та Росії.

Перемовини тривали протягом двох днів. Володимир Зеленський, оцінюючи результат перемовин, відзначав, що їх результат не є достатнім і залишились незакриті питання у політичній площині, зокрема про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів.

Також президент України наголошував на важливості того, щоб на наступній зустрічі були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія та Швейцарія як сторона, що приймає.

