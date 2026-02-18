Президент Володимир Зеленський заявив, що, станом на сьогодні, результат дводенних переговорів у Женеві не є достатнім.

Зеленський про результати переговорів у Женеві

Голова нашої держави у своєму відеозверненні повідомив, що сьогодні детально обговорив підсумки зустрічей у Швейцарії.

– Сьогодні детально говорили кілька разів із нашою командою на перемовинах у Женеві. Був другий день зустрічей – і тристоронній формат, і також інші формати. Україна зацікавлена в результаті. Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній, – сказав президент.

За його словами, військові серйозно та змістовно поспілкувались із частини питань. Чутливі політичні аспекти, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще не опрацьовані достатньо, наголосив голова держави.

– Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули, – додав він.

Водночас Зеленський повідомив, що ставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек – потрібні обміни військовополоненими, звільнення цивільних.

– Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому, – додав президент України.

Зеленський наголосив, що кожен обмін має значення.

