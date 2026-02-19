Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал. Он отметил, что считал ее самой легкой.

Об этом Трамп сообщил на заседании Совета мира в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

Трамп о завершении войны в Украине

— У нас первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась сложнее. Я думал, что это будет самая легкая, — сказал президент США.

Он добавил, что в войне никогда не известно, “что будет легко, а что — не очень”.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января Трамп заявил, что США уже достигли мира на Ближнем Востоке и работают над урегулированием других конфликтов.

Говоря о войне в Украине, Трамп отметил, что считал ее “конфликтом, который будет легче всего урегулировать”, однако на практике ситуация оказалась значительно сложнее.

Он подчеркнул, что количество жертв чрезвычайно высоко.

По утверждению Трампа, с конца декабря по конец января погибли около 29 тыс. человек, преимущественно военных.

Президент США назвал эти потери ужасными и заявил, что продолжается активная работа над достижением мира.

Американский сенатор Линдси Грэм убежден, что США должны значительно усилить давление на РФ, поскольку Кремль не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

По его словам, одним из действенных шагов могло бы стать предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk.

