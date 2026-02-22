Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 22 февраля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 68 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 5522 дрона-камикадзе и осуществил 2411 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
