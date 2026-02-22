За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 68 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 5522 дрона-камикадзе и осуществил 2411 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

