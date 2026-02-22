Минулої доби на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 68 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 5522 дрони-камікадзе та здійснив 2411 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 лютого 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1460-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.