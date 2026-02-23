Украине нужны лицензии хотя бы на ракеты к имеющимся системам — Зеленский
- Зеленский заявил, что вопрос ПВО остается самым сложным в сотрудничестве с партнерами.
- Украина не получила лицензии на производство систем Patriot или ракет к ним.
- Президент объяснил, как закрытие неба повлияет на экономику и усиление армии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны остается сложным в сотрудничестве с международными партнерами.
Об этом он сказал в интервью BBC.
Зеленский о лицензиях для ракет
По словам главы государства, Украина до сих пор не получила разрешений на локализацию производства современных систем ПВО или ракет к ним.
– Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы Петриот или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока мы не добились успеха в этом, – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что усиление противовоздушной защиты имеет стратегическое значение не только для безопасности, но и для экономической устойчивости государства.
– Как сделать так, чтобы Украина была сильнее этой войны? Все ясно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые уходят на фронт. Таким образом, мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет, – добавил он.
Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость получения хотя бы разрешений на производство ракет.
– Нужны лицензии хотя бы на ракеты, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту неба в приграничных областях после массированной атаки РФ, во время которой враг применил почти 50 ракет и около 300 дронов, целясь в объекты энергетики, логистику и гражданскую инфраструктуру.