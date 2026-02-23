Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны остается сложным в сотрудничестве с международными партнерами.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Зеленский о лицензиях для ракет

По словам главы государства, Украина до сих пор не получила разрешений на локализацию производства современных систем ПВО или ракет к ним.

– Сегодня ПВО – самый сложный вопрос. К сожалению, партнеры пока не дают лицензии, чтобы мы сами производили, например, системы Петриот или производили хотя бы ракеты для тех систем, которые у нас уже есть. Пока мы не добились успеха в этом, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что усиление противовоздушной защиты имеет стратегическое значение не только для безопасности, но и для экономической устойчивости государства.

– Как сделать так, чтобы Украина была сильнее этой войны? Все ясно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые уходят на фронт. Таким образом, мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет, – добавил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость получения хотя бы разрешений на производство ракет.

– Нужны лицензии хотя бы на ракеты, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту неба в приграничных областях после массированной атаки РФ, во время которой враг применил почти 50 ракет и около 300 дронов, целясь в объекты энергетики, логистику и гражданскую инфраструктуру.

