Україні потрібні ліцензії хоча б на ракети до наявних систем — Зеленський
- Зеленський заявив, що питання ППО залишається найскладнішим у співпраці з партнерами.
- Україна не отримала ліцензій на виробництво систем Patriot або ракет до них.
- Президент пояснив, як закриття неба вплине на економіку та посилення армії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання протиповітряної оборони залишається найскладнішим у співпраці з міжнародними партнерами.
Про це він сказав в інтерв’ю BBC.
Зеленський про ліцензії для ракет
За словами глави держави, Україна досі не отримала дозволів на локалізацію виробництва сучасних систем ППО або ракет до них.
– Сьогодні ППО – найскладніше питання. На жаль, партнери поки що не дають ліцензії, щоб ми самі виробляли, наприклад, системи Петріот або виробляли хоча б ракети для тих систем, що в нас уже є. Поки що ми не досягнули успіху в цьому, – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що посилення протиповітряного захисту має стратегічне значення не лише для безпеки, а й для економічної стійкості держави.
– Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає, – додав він.
Окремо Зеленський підкреслив необхідність отримання хоча б дозволів на виробництво ракет.
– Потрібні ліцензії хоча б на ракети, – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив посилити захист неба в прикордонних областях після масованої атаки РФ, під час якої ворог застосував майже 50 ракет і близько 300 дронів, цілячись в об’єкти енергетики, логістику та цивільну інфраструктуру.