Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен свій удар по Україні. У всіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.

Зеленський про обстріли РФ по Україні

За словами президента, він доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба, зокрема, у Сумській області.

Зараз дивляться

– Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги. Це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули, – зазначив Зеленський.

Як розповів президент, протягом ночі російські війська застосували по Україні майже 50 ракет, зокрема, 22 балістичні, а також ще 297 дронів різних типів. За його словами, значну частину вдалося збити.

Президент подякував усім партнерам України, які працюють щодня та щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня, наголосив Зеленський.

За його словами, цього разу мішенями для російських військ стали не лише об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема, об’єкти залізниці та інфраструктура водопостачання в містах.

На селекторі вони детально обговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики, сказав Зеленський.

Крім цього, у Бориспільському районі Київської області через російський удар пошкоджена церква. Ще в частині областей є пошкодження звичайних житлових будинків. Усюди, де потрібно, надають допомогу постраждалим, резюмував президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.