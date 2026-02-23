Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин развязал Третью мировую войну и его необходимо остановить.

Об этом президент сказал в интервью британскому журналисту BBC Джереми Боуэну.

Давление на Путина

По словам Зеленского, единственное, что заставит Путина отступить, — это интенсивное военное и экономическое давление.

— Я считаю, что Путин уже начал ее (Третью мировую войну, — Ред). Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить… Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя. Поэтому я считал и считаю, что Путин уже начал эту войну. И мы останавливаем его от широкой войны, полномасштабной, Третьей мировой войны. Мы сегодня являемся форпостом и останавливаем Путина, — сказал Владимир Зеленский.

Требование России отдать ей весь Донбасс президент Зеленский считает предательством — ослаблением позиций Украины, предательством украинцев, которые там живут. По словам президента, сдача России Донбасса приведет к разделению украинского общества.

Владимир Зеленский считает, что Донбасс в руках Путина на некоторое время удовлетворит его, ведь российскому диктатору нужна пауза.

— Но как только Путин восстановит силы, куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но он точно захочет продолжать войну. Кстати, европейцы говорят, что восстановление российской армии может занять от трех до пяти лет. По моему мнению, он может восстановиться не более чем за пару лет, — говорит президент Украины.

По словам Джереми Боуэна, многие аналитики вне Белого дома считают, что Украина не сможет выиграть войну и, не пойдя на уступки Москве, проиграет.

На это Владимир Зеленский ответил: Конечно, нет, потому что мы боремся за нашу независимость.

Победа Украины, по словам президента, — это восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств населения.

Зеленский также уверен, что если остановить Путина сегодня и не дать ему оккупировать Украину — это будет победа для всего мира, ведь Путин не остановится на Украине, а пойдет дальше.

По словам президента, Украина со временем вернет себе все оккупированные Россией территории, потому что сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей. Украина понимает цену таких шагов. А еще украинская армия имеет недостаточно оружия и очень зависит от западных партнеров.

— Поэтому на данный момент это невозможно, но возвращение к справедливым границам 1991 года, без сомнения, является не только победой, но и справедливостью. Победа Украины — это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира — это возвращение всех наших земель, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Источник : BBC

