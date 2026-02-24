Украинские десантно-штурмовые войска (ДСВ) за последние 15 лет прошли трансформацию от постсоветского упадка к цифровому управлению боем. Таким образом, сегодня украинским защитникам удается сдерживать врага на самых горячих направлениях уже в совершенно другой войне – технологической.

Об этом рассказал бригадный генерал 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук.

Как менялась украинская армия

Евгений Ласийчук заявил, что с 2010 по 2014 год украинская армия находилась в совершенно другой реальности – построения, занятия по устаревшим методичкам, дефицит всего.

– Но то, что оставалось неизменным, – постоянная подготовка. Как сегодня, так и в 2010-м ДШВ были и остаются лучшими в подготовке личного состава. 2013 год стал переломным для украинской армии. Это было время так называемого “кадрирования”, когда осенью 2013 года, после увольнения последних срочников, в ротах оставалось по три человека, – отметил он.

По словам бригадного генерала, такие подразделения существовали формально и на бумаге, но по факту были недееспособными.

Он добавил, что это была армия мирного времени, которая ментально не верила в возможность большой войны.

Поэтому в 2014 году, когда началось российское вторжение в Крым и на Донбасс, у государства остались считанные подразделения, способные оказать серьезное сопротивление. Среди них – аэромобильные войска.

– Именно тогда произошло болезненное отсеивание по всей армии: остались те, кто был готов быть воином. Выход из многомесячной окружения под Изварино, когда можно было только мечтать о логистических дронах, и оборона Донецкого аэропорта – стали точками закалки будущей украинской армии, – сообщил Ласийчук.

Он рассказал, что украинские защитники выстояли тогда исключительно на внутренней дисциплине и характере, ведь происходило столкновение двух постсоветских систем.

Однако стоит признать, как заметил генерал, что враг тогда также еще не был готов к полномасштабному столкновению.

Годы с 2016 по 2021 он оценил как период упущенных возможностей и запломбированных пулеметов, когда вместо глубокой модернизации войска Украины погрузились в бюрократию штабных проверок и абсурдных комиссий, которые могли бы проверять запах пороха в минометах во время очередного перемирия.

– Мы теряли темп и, что самое болезненное, теряли людей. Многие сильные офицеры и сержанты не видели перспектив и уходили из армии, например, в полицию. Формально мы держали структуру, но не использовали это время для технологического скачка, который был жизненно необходим, – сообщил Евгений Ласийчук.

Между тем 2022 год, по его мнению, расставил все по своим местам. Тогда ядром сопротивления стал закаленный в боях 2014-2015 годов кадровый хребет, к которому присоединились мотивированные гражданские, готовые быстро учиться и становиться воинами.

– Я встретил врага под Изюмом, где мы готовили оборону вместе с мотивированными местными подразделениями ТрО, буквально сооружая препятствия из подручных средств. Тогда авиация противника летала прямо над нами. Связь пропадала под воздействием РЭБ. Мой командный пункт был на базе Козака. Он же служил и ретранслятором для обеспечения связи с подразделениями, – вспоминает генерал.

Он пояснил, что на тот момент украинские защитники практически не имели средств для остановки авиации или массированных танковых колонн.

По его мнению, технологии тогда были лишь вспомогательным фактором, тогда как решающим был человек.

И только ближе к лету Украина получила первые образцы натовского вооружения: ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, легкие противотанковые средства NLAW.

Учиться, по его оценкам, приходилось на ходу. Евгений Ласийчук вспомнил, что первый перелом наступил летом с появлением западной дальнобойной артиллерии – ведь это изменило саму логику боя и ВСУ начали доставать врага на дальних подступах.

Позже, в 2023-2024 годах, украинцы имели по несколько «крыльев» на все группировки, поэтому чтобы увидеть поле боя, нужно было заказывать полет и ждать своей очереди.

– Пилот видел картинку и мог передавать информацию только через радиостанцию. Первые Starlink дали возможность видеть поле боя. Мы впервые получили стримы с переднего края. Это была революция: командир видел то же, что и подразделение в контакте. Мы осознали: дрон – это технология, которая из вспомогательной становится ключевой в ведении боевых действий, – сообщил генерал.

По его словам, одними из первых начали создавать роту ударных БПЛА в 25-й воздушно-десантной бригаде ДШВ.

Тогда глубина тактической разведки стала нормой, а цикл принятия решений сократился до минут. В режиме онлайн ВСУ начали корректировать удары высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 HIMARS.

В тылу бригад начали строить войско, насыщенное гражданскими айтишниками и менеджерами.

– Десантник 2024 года перестал быть просто штурмовиком. Он стал оператором сложных систем, интегрированных в цифровую среду. Он начал использовать наземные роботизированные комплексы для минирования и логистики, чтобы сохранить самое ценное – жизни людей, – заявил Ласийчук.

Генерал оценил десант 2024 года как техно-десант, где штурмовые действия выполнялись в сочетании с технологиями, а беспилотники превратились в расходный инструмент.

Поэтому для их изготовления искали людей с соответствующим мышлением, а не по военной службе.

Так, в 2025 году провели корпусную реформу, которая осуществила логическое продолжение эволюции украинской армии.

– Если в 2014-м мы воевали на характере, а в 2022-м – на выносливости, то в прошлом году мы начали воевать на скорости обработки данных. Добавился еще один важный компонент – цифровизация процесса управления полем боя. Начали активно использовать инновационную систему ситуационной осведомленности Delta, интегрировали ее от уровня батальон-бригада до корпуса. Планирование, координация, результаты действий, анализ и корректировка – все происходит в едином информационном пространстве, – описал генерал.

Фото: 7 корпус ДШВ

Источник : Українська правда

