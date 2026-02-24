Федоров представил план войны: какие пункты в перечне
- Украина вступила в четвертый год полномасштабной войны.
- Минобороны имеет план из трех стратегических целей.
- Приоритет — ПВО, остановка врага и удар по экономике РФ.
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Министерстве обороны Украины заявили, что страна имеет четкий и измеримый план действий, направленный на защиту гражданских, остановку врага и лишение России ресурса для продолжения войны.
Об этом заявил министр обороны Украины, комментируя итоги четырех лет полномасштабной агрессии РФ.
Федоров о трех целях плана обороны Украины
По словам министра, Россия продолжает войну, потому что верит, что сможет сломить Украину силой и ресурсами.
Именно поэтому президент поставил перед Министерством обороны задачу параллельно с дипломатией максимально усиливать оборону, чтобы заставить врага к миру.
План войны состоит из трех ключевых целей.
Закрыть небо
Защита гражданского населения и критической инфраструктуры определена главным приоритетом.
Цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
В Минобороны сообщили о запуске создания многоуровневой системы «малой» ПВО, масштабировании перехватчиков и начале важных организационных изменений.
В ведомстве отмечают: когда небо закрыто — страна функционирует стабильно.
Остановить врага на земле, в море и киберпространстве
Фронт удерживается благодаря подвигу украинских военных, а враг платит высокую цену за каждый километр украинской земли.
По оценкам Минобороны, в Донецкой области российские потери достигают 156 солдат на один квадратный километр, а стратегическая цель Украины — довести этот показатель до более 200 потерь на км², что делает наступление невозможным.
Украина планирует остановить врага во всех доменах — на суше, море и в киберпространстве — через реформу закупок, завершение корпусной реформы, трансформацию подготовки войск и управления на основе данных.
Лишить Россию ресурса воевать
Война продолжается, пока у России есть деньги — на ракеты, дроны, контракты солдатам и пропаганду.
Главный источник этого ресурса — нефть, которую РФ продает через так называемый теневой флот.
В Министерстве обороны заявили о подготовке стратегии усиления санкций, координации с партнерами и противодействия теневому флоту, чтобы бюджетный дефицит России стал самым большим в ее истории.
Как будут реализовывать план
Для достижения целей Минобороны определило три инструмента.
Первый — партнерства. Речь идет о win-win сотрудничестве для рекордного объема международной помощи уже в этом году, в частности на дроны, ПВО и стабильные выплаты военным.
Второй — технологическое преимущество. Украина должна быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле.
Третий — математика войны. Благодаря системе еБаллов и платформе DELTA данные с поля боя должны превращаться в решающую силу — для более быстрых и точных решений.
Федоров о том, когда наступит мир в Украине
В Минобороны подчеркнули, что мир в Украине станет возможным тогда, когда:
- небо будет закрыто;
- российская армия потеряет наступательный потенциал;
- экономика РФ не выдержит нагрузки войны.
В ведомстве отметили, что ежедневно работают над этим, чтобы каждый день войны становился угрозой для существования государства-агрессора.