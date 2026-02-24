В четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Министерстве обороны Украины заявили, что страна имеет четкий и измеримый план действий, направленный на защиту гражданских, остановку врага и лишение России ресурса для продолжения войны.

Об этом заявил министр обороны Украины, комментируя итоги четырех лет полномасштабной агрессии РФ.

Федоров о трех целях плана обороны Украины

По словам министра, Россия продолжает войну, потому что верит, что сможет сломить Украину силой и ресурсами.

Именно поэтому президент поставил перед Министерством обороны задачу параллельно с дипломатией максимально усиливать оборону, чтобы заставить врага к миру.

План войны состоит из трех ключевых целей.

Закрыть небо

Защита гражданского населения и критической инфраструктуры определена главным приоритетом.

Цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

В Минобороны сообщили о запуске создания многоуровневой системы «малой» ПВО, масштабировании перехватчиков и начале важных организационных изменений.

В ведомстве отмечают: когда небо закрыто — страна функционирует стабильно.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

Фронт удерживается благодаря подвигу украинских военных, а враг платит высокую цену за каждый километр украинской земли.

По оценкам Минобороны, в Донецкой области российские потери достигают 156 солдат на один квадратный километр, а стратегическая цель Украины — довести этот показатель до более 200 потерь на км², что делает наступление невозможным.

Украина планирует остановить врага во всех доменах — на суше, море и в киберпространстве — через реформу закупок, завершение корпусной реформы, трансформацию подготовки войск и управления на основе данных.

Лишить Россию ресурса воевать

Война продолжается, пока у России есть деньги — на ракеты, дроны, контракты солдатам и пропаганду.

Главный источник этого ресурса — нефть, которую РФ продает через так называемый теневой флот.

В Министерстве обороны заявили о подготовке стратегии усиления санкций, координации с партнерами и противодействия теневому флоту, чтобы бюджетный дефицит России стал самым большим в ее истории.

Как будут реализовывать план

Для достижения целей Минобороны определило три инструмента.

Первый — партнерства. Речь идет о win-win сотрудничестве для рекордного объема международной помощи уже в этом году, в частности на дроны, ПВО и стабильные выплаты военным.

Второй — технологическое преимущество. Украина должна быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле.

Третий — математика войны. Благодаря системе еБаллов и платформе DELTA данные с поля боя должны превращаться в решающую силу — для более быстрых и точных решений.

Федоров о том, когда наступит мир в Украине

В Минобороны подчеркнули, что мир в Украине станет возможным тогда, когда:

небо будет закрыто;

российская армия потеряет наступательный потенциал;

экономика РФ не выдержит нагрузки войны.

В ведомстве отметили, что ежедневно работают над этим, чтобы каждый день войны становился угрозой для существования государства-агрессора.

