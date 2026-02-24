У четверту річницю повномасштабного вторгнення в Міністерстві оборони України заявили, що країна має чіткий і вимірюваний план дій, спрямований на захист цивільних, зупинку ворога та позбавлення Росії ресурсу для продовження війни.

Про це заявив міністр оборони України, коментуючи підсумки чотирьох років повномасштабної агресії РФ.

Федоров про три цілі плану оборони України

За словами міністра, Росія продовжує війну, бо вірить, що зможе зламати Україну силою та ресурсом.

Саме тому президент поставив перед Міністерством оборони завдання паралельно з дипломатією максимально посилювати оборону, щоб змусити ворога до миру.

План війни складається з трьох ключових цілей.

Закрити небо

Захист цивільного населення та критичної інфраструктури визначено головним пріоритетом.

Мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

У Міноборони повідомили про запуск створення багаторівневої системи “малої” ППО, масштабування перехоплювачів і початок важливих організаційних змін.

У відомстві наголошують: коли небо закрите — країна функціонує стабільно.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Фронт утримується завдяки подвигу українських військових, а ворог платить високу ціну за кожен кілометр української землі.

За оцінками Міноборони, на Донеччині російські втрати сягають 156 солдатів на один км², а стратегічна мета України — довести цей показник до понад 200 втрат на км², що унеможливлює наступ.

Україна планує зупиняти ворога в усіх доменах — на суші, морі та в кіберпросторі — через реформу закупівель, завершення корпусної реформи, трансформацію підготовки військ і управління на основі даних.

Позбавити Росію ресурсу воювати

Війна триває, поки Росія має гроші — на ракети, дрони, контракти солдатам і пропаганду.

Головне джерело цього ресурсу — нафта, яку РФ продає через так званий тіньовий флот.

У Міністерстві оборони заявили про підготовку стратегії посилення санкцій, координації з партнерами та протидії тіньовому флоту, щоб бюджетний дефіцит Росії став найбільшим в її історії.

Як реалізовуватимуть план

Для досягнення цілей Міноборони визначило три інструменти.

Перший — партнерства. Ідеться про win-win співпрацю для рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цьогоріч, зокрема на дрони, ППО та стабільні виплати військовим.

Другий — технологічна перевага. Україна має бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі.

Третій — математика війни. Завдяки системі єБалів і платформі DELTA дані з поля бою мають перетворюватися на вирішальну силу — для швидших і точніших рішень.

Федоров про те, коли настане мир в Україні

У Міноборони наголосили, що мир в Україні стане можливим тоді, коли:

небо буде закрите;

російська армія втратить наступальний потенціал;

економіка РФ не витримає навантаження війни.

У відомстві зазначили, що щодня працюють над цим, аби кожен день війни ставав загрозою для існування держави-агресора.

