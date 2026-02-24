Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в финансовом и военном измерениях.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев 24 февраля: что известно

Глава Еврокомиссии отметила, что этот визит стал десятым с начала полномасштабной войны России против Украины.

По ее словам, она приехала в столицу Украины, чтобы подтвердить, что Европа и в дальнейшем непоколебимо поддерживает Украину — в частности в условиях сложной зимы.

– Я в Киеве, чтобы подтвердить: Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном плане и в течение этой суровой зимы, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подтвердила приверженность Европейского Союза справедливой борьбе украинского народа.

– Мы остаемся преданными справедливой борьбе Украины, – отметила президент Еврокомиссии.

Отдельно фон дер Ляйен подчеркнула, что ее визит должен послать четкий сигнал как украинцам, так и стране-агрессору.

– Мы не уступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины, – заявила она.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

