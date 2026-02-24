Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в финансовом и военном измерениях.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев 24 февраля: что известно

Глава Еврокомиссии отметила, что этот визит стал десятым с начала полномасштабной войны России против Украины.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

По ее словам, она приехала в столицу Украины, чтобы подтвердить, что Европа и в дальнейшем непоколебимо поддерживает Украину — в частности в условиях сложной зимы.

– Я в Киеве, чтобы подтвердить: Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном плане и в течение этой суровой зимы, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также подтвердила приверженность Европейского Союза справедливой борьбе украинского народа.

– Мы остаемся преданными справедливой борьбе Украины, – отметила президент Еврокомиссии.

Отдельно фон дер Ляйен подчеркнула, что ее визит должен послать четкий сигнал как украинцам, так и стране-агрессору.

– Мы не уступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины, – заявила она.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1462-е сутки.

