Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу у фінансовому та військовому вимірах.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в соцмережі X.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 24 лютого: що відомо

Глава Єврокомісії зазначила, що цей візит став десятим від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зараз дивляться

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

За її словами, вона приїхала до столиці України, щоб підтвердити, що Європа й надалі непохитно підтримує Україну, зокрема в умовах складної зими.

– Я в Києві, щоб підтвердити: Європа непохитно підтримує Україну у фінансовому й військовому плані та протягом цієї суворої зими, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підтвердила відданість Європейського Союзу справедливій боротьбі українського народу.

– Ми залишаємося відданими справедливій боротьбі України, – зазначила президентка Єврокомісії.

Окремо фон дер Ляєн наголосила, що її візит має надіслати чіткий сигнал як українцям, так і країні-агресору.

– Ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України, – заявила вона.

Хто ще приїхав до Києва у річницю війни 2026

У четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії до Києва прибули європейські лідери та делегації, аби особисто підтвердити підтримку України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав європейських лідерів у столиці та подякував за підтримку України від початку повномасштабної агресії Росії.

– Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни Росії, – написав Сибіга.

Зокрема до України прибув президент Європейської ради Антоніу Кошта.

— Чотири роки несправедливої війни агресії. Чотири роки незламної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одне спільне прагнення — забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Саме тому ми сьогодні тут, у Києві, – наголосив Кошта.

Також до Києва прибули лідери країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) — Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

– Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки — наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії за непохитну і незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів, – зазначив Сибіга.

Окремо до столиці України прибула делегація Хорватії на чолі з прем’єр-міністром Андрей Пленкович та міністром закордонних справ Гордан Грлич Радман.

За словами глави МЗС України, символічно, що лідери Європейського Союзу перебувають у Києві саме 24 лютого — у день, який став переломним для всієї Європи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.