Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу у фінансовому та військовому вимірах.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в соцмережі X.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Києва 24 лютого: що відомо

Глава Єврокомісії зазначила, що цей візит став десятим від початку повномасштабної війни Росії проти України.

За її словами, вона приїхала до столиці України, щоб підтвердити, що Європа й надалі непохитно підтримує Україну, зокрема в умовах складної зими.

– Я в Києві, щоб підтвердити: Європа непохитно підтримує Україну у фінансовому й військовому плані та протягом цієї суворої зими, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підтвердила відданість Європейського Союзу справедливій боротьбі українського народу.

– Ми залишаємося відданими справедливій боротьбі України, – зазначила президентка Єврокомісії.

Окремо фон дер Ляєн наголосила, що її візит має надіслати чіткий сигнал як українцям, так і країні-агресору.

– Ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України, – заявила вона.

Хто ще приїхав до Києва у річницю війни 2026

У четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії до Києва прибули європейські лідери та делегації, аби особисто підтвердити підтримку України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав європейських лідерів у столиці та подякував за підтримку України від початку повномасштабної агресії Росії.

– Ласкаво просимо до Києва, шановні союзники, і дякуємо за те, що ви підтримуєте Україну сьогодні і протягом чотирьох років жорстокої повномасштабної війни Росії, – написав Сибіга.

Зокрема до України прибув президент Європейської ради Антоніу Кошта.

— Чотири роки несправедливої війни агресії. Чотири роки незламної української мужності. Чотири роки непохитної європейської підтримки. Одне спільне прагнення — забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Саме тому ми сьогодні тут, у Києві, – наголосив Кошта.

 

Також до Києва прибули лідери країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) — Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

– Раді вітати лідерів Північно-Балтійської вісімки — наших справжніх і близьких союзників у захисті свободи, справедливості та правди. Дякуємо Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії за непохитну і незмінну підтримку України та наших спільних європейських цінностей і принципів, – зазначив Сибіга.

Окремо до столиці України прибула делегація Хорватії на чолі з прем’єр-міністром Андрей Пленкович та міністром закордонних справ Гордан Грлич Радман.

За словами глави МЗС України, символічно, що лідери Європейського Союзу перебувають у Києві саме 24 лютого — у день, який став переломним для всієї Європи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

