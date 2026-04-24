В ночь на 24 апреля российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 107 ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 23 апреля.

Российские войска применили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 107 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Около 70 из них составляли именно Шахеды.

Пуски беспилотников осуществлялись из районов российских Шаталово, Брянска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 24 апреля противовоздушная оборона сбила или подавила 96 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на девяти локациях. Также обломки сбитых целей упали на двух локациях.

В частности, в ночь на 24 апреля прогремели взрывы в Одессе. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

По данным местных властей, враг направил удар по жилым кварталам города. Попадания зафиксированы в нескольких домах, в частности в двух двухэтажках и трехэтажном доме.

Значительные повреждения получили по меньшей мере три жилых дома. В квартирах есть разрушения, повреждены фасады, выбиты окна.

В результате атаки погибли супруги. Обоим погибшим было по 75 лет.

По обновленным данным местных властей, ранения получили более десяти человек.

Работники ГСЧС эвакуировали 36 жителей, среди них двое детей.

Кроме жилых кварталов, ночью было зафиксировано попадание БпЛА в торговое судно.

Судно под флагом Сент-Китса и Невиса направлялось в один из портов Большой Одессы.

После попадания на борту возник пожар, однако экипаж быстро его ликвидировал. Предварительно, пострадавших нет.

В Воздушных силах отметили, что атака еще продолжается: в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА.

