Помощь ЮНИСЕФ многодетным семьям 2026: кто может получить и что необходимо
С начала полномасштабной войны ЮНИСЕФ вместе с партнерами оказывает финансовую поддержку уязвимым семьям.
Читайте на Факты ICTV, что такое помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям, кто может ее получить и что для этого понадобится.
Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям: кто может получить
В 2026 году получить помощь могут те семьи, которые зарегистрировались еще в период с сентября 2025 года. Их заявки обрабатываются, и сейчас многодетные семьи получают выплаты в размере 19 400 гривен.
Программа действовала в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Срок подачи заявок отличался в зависимости от региона, а регистрацией занимались местные власти.
На помощь могли подаваться:
- Семьи с детьми, проживающие в 10-километровой зоне вдоль линии фронта.
- Домохозяйства с детьми в зоне от 10 до 50 км. Здесь помощь предоставляется только многодетным семьям, семьям с ребенком-инвалидом и тем, где детей воспитывает один из родителей.
В настоящее время регистрация на помощь от UNICEF не проводится, и новые заявки фонд пока не принимает.
Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям 2026: изменения
На данный момент регистрация на получение средств от ЮНИСЕФ временно приостановлена.
В 2026 году многодетные семьи могут получить другую помощь для ребенка. Это детские точки Совместно ЮНИСЕФ.
Здесь можно бесплатно получить:
- консультацию врача и юриста;
- помощь с поиском жилья;
- услуги по досугу.
Детские точки Совместно расположены в более чем 20 городах Украины:
- Киев и Киевская область;
- Харьков и Харьковская область;
- Житомир и Житомирская область;
- Одесса и Одесская область;
- Винница, Запорожье, Николаев, Херсон;
- Луцк, Владимир;
- Днепр, Кривой Рог;
- Львов и Львовская область;
- Ивано-Франковск, Калуш, Каменец-Подольский;
- Кировоградская область;
- Черкассы и Черкасская область;
- Черновцы и область;
- Тернополь и область, Ровно, Ужгород.
ЮНИСЕФ активно продолжает реализовывать масштабные программы помощи для регионов, пострадавших от войны. В 2026 году значительная часть финансирования будет направлена на нужды Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин после рабочей встречи с руководителем Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде. По его словам, в этом году организация выделила 11,8 млн долларов на поддержку Донецкой области, из которых 2,5 млн долларов предусмотрены для мероприятий, связанных с зимним периодом.
Глава области подчеркнул, что ЮНИСЕФ системно реагирует на ключевые вызовы региона, обеспечивая поддержку в сложных условиях войны.
Он также напомнил, что в 2025 году фонд направил более 14 млн долларов на восстановление водоснабжения, обеспечение работы критической инфраструктуры, предоставление денежной помощи семьям с детьми, поддержку эвакуированных жителей и развитие услуг по ментальному здоровью.
Благодаря этой поддержке сотни тысяч людей получили доступ к воде, тысячи семей в прифронтовых общинах — необходимую помощь, а детские пространства и мобильные команды продолжили оказывать индивидуальную поддержку семьям.
Фото: UNICEF Ukraine