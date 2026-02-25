С начала полномасштабной войны ЮНИСЕФ вместе с партнерами оказывает финансовую поддержку уязвимым семьям.

Читайте на Факты ICTV, что такое помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям, кто может ее получить и что для этого понадобится.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям: кто может получить

В 2026 году получить помощь могут те семьи, которые зарегистрировались еще в период с сентября 2025 года. Их заявки обрабатываются, и сейчас многодетные семьи получают выплаты в размере 19 400 гривен.

Программа действовала в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Срок подачи заявок отличался в зависимости от региона, а регистрацией занимались местные власти.

На помощь могли подаваться:

Семьи с детьми, проживающие в 10-километровой зоне вдоль линии фронта.

Домохозяйства с детьми в зоне от 10 до 50 км. Здесь помощь предоставляется только многодетным семьям, семьям с ребенком-инвалидом и тем, где детей воспитывает один из родителей.

В настоящее время регистрация на помощь от UNICEF не проводится, и новые заявки фонд пока не принимает.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям 2026: изменения

На данный момент регистрация на получение средств от ЮНИСЕФ временно приостановлена.

В 2026 году многодетные семьи могут получить другую помощь для ребенка. Это детские точки Совместно ЮНИСЕФ.

Здесь можно бесплатно получить:

консультацию врача и юриста;

помощь с поиском жилья;

услуги по досугу.

Детские точки Совместно расположены в более чем 20 городах Украины:

Киев и Киевская область;

Харьков и Харьковская область;

Житомир и Житомирская область;

Одесса и Одесская область;

Винница, Запорожье, Николаев, Херсон;

Луцк, Владимир;

Днепр, Кривой Рог;

Львов и Львовская область;

Ивано-Франковск, Калуш, Каменец-Подольский;

Кировоградская область;

Черкассы и Черкасская область;

Черновцы и область;

Тернополь и область, Ровно, Ужгород.

ЮНИСЕФ активно продолжает реализовывать масштабные программы помощи для регионов, пострадавших от войны. В 2026 году значительная часть финансирования будет направлена на нужды Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин после рабочей встречи с руководителем Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде. По его словам, в этом году организация выделила 11,8 млн долларов на поддержку Донецкой области, из которых 2,5 млн долларов предусмотрены для мероприятий, связанных с зимним периодом.

Глава области подчеркнул, что ЮНИСЕФ системно реагирует на ключевые вызовы региона, обеспечивая поддержку в сложных условиях войны.

Он также напомнил, что в 2025 году фонд направил более 14 млн долларов на восстановление водоснабжения, обеспечение работы критической инфраструктуры, предоставление денежной помощи семьям с детьми, поддержку эвакуированных жителей и развитие услуг по ментальному здоровью.

Благодаря этой поддержке сотни тысяч людей получили доступ к воде, тысячи семей в прифронтовых общинах — необходимую помощь, а детские пространства и мобильные команды продолжили оказывать индивидуальную поддержку семьям.

Фото: UNICEF Ukraine

