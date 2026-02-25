Від початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ разом із партнерами надають фінансову підтримку вразливим сімʼям.

Читайте на Фактах ICTV, що таке допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям, хто може отримати та що для цього знадобиться.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям: хто може отримати

У 2026 році отримати допомогу можуть ті сім’ї, які зареєструвалися ще у період з вересня 2025 року. Їхні заявки опрацьовують, і наразі багатодітні родини отримують виплати у розмірі 19 400 гривень.

Програма діяла в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Термін подачі заявок відрізнявся залежно від регіону, а реєстрацією займалася місцева влада.

На допомогу могли подаватися:

Родини з дітьми, що проживають у 10-кілометровій зоні вздовж лінії фронту.

Домогосподарства з дітьми у зоні від 10 до 50 км. Тут допомога надається тільки багатодітним родинам, сім’ям із дитиною з інвалідністю та тим, де дітей виховує один з батьків.



Наразі реєстрація на допомогу від UNICEF не проводиться, і нові заявки фонд поки не приймає.

Допомога від ЮНІСЕФ багатодітним сім’ям 2026: зміни

Станом на зараз реєстрація на отримання коштів від ЮНІСЕФ тимчасово припинена.

У 2026 році багатодітні сім’ї можуть отримати іншу допомогу для дитини. Це дитячі точки Спільно ЮНІСЕФ.

Тут можна безплатно отримати:

консультацію лікаря та юриста;

допомогу з пошуком житла;

послуги з дозвілля.

Дитячі точки Спільно розташовані в понад 20 містах України:

Київ та Київська область;

Харків та Харківська область;

Житомир та Житомирська область;

Одеса та Одеська область;

Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон;

Луцьк, Володимир;

Дніпро, Кривий Ріг;

Львів та Львівська область;

Івано-Франківськ, Калуш, Кам’янець-Подільський;

Кіровоградська область;

Черкаси та Черкаська область;

Чернівці та область;

Тернопіль та область, Рівне, Ужгород.

ЮНІСЕФ активно продовжує реалізовувати масштабні програми допомоги для регіонів, що постраждали від війни. У 2026 році значна частина фінансування буде спрямована на потреби Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін після робочої зустрічі з керівником Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. За його словами, у цьому році організація виділила 11,8 млн доларів на підтримку Донеччини, з яких 2,5 млн доларів передбачені для заходів, пов’язаних із зимовим періодом.

Керівник області підкреслив, що ЮНІСЕФ системно реагує на ключові виклики регіону, забезпечуючи підтримку у складних умовах війни.

Він також нагадав, що у 2025 році фонд спрямував понад 14 млн доларів на відновлення водопостачання, забезпечення роботи критичної інфраструктури, надання грошової допомоги сім’ям з дітьми, підтримку евакуйованих мешканців та розвиток послуг з ментального здоров’я.

Завдяки цій підтримці сотні тисяч людей отримали доступ до води, тисячі сімей у прифронтових громадах — необхідну допомогу, а дитячі простори та мобільні команди продовжили надавати індивідуальну підтримку родинам.

Фото: UNICEF Ukraine

