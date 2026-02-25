Ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС могут рассчитывать на социальное обеспечение.

Какое пенсионное обеспечение чернобыльцев в 2026 году, какие суммы и условия назначения — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсии чернобыльцам: условия назначения

Порядок исчисления пенсии чернобыльцам регулируется законом Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы №796-ХІI от 28 января 1991 года (статьи 54, 59) и законом Украины О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы от 29 июня 2021 года № 1584-ІХ.

Согласно документам, пенсии чернобыльцам в 2026 году назначаются в размере возмещения фактических убытков, исходя из зарплаты, которую человек получал в зоне отчуждения в 1986-1990 годах. Или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Пенсии чернобыльцам 2026: сумма

В соответствии с положениями Закона Украины от 29 июня 2021 года № 1584-ІХ, которым были внесены изменения в законодательство о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, определен обновленный подход к пенсионному обеспечению отдельных категорий лиц.

Речь идет о гражданах из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, у которых официально установлена причинная связь инвалидности с последствиями Чернобыльской катастрофы, а также о лицах, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, складывании ядерных зарядов и выполнении регламентных работ с ними, в результате чего приобрели статус лиц с инвалидностью.

Для указанных лиц минимальный размер пенсионных выплат, с учетом всех предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, индексации, денежной помощи и компенсаций (за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной), устанавливается в процентном соотношении к средней заработной плате в Украине за предыдущий год, с которой уплачены страховые взносы.

В частности:

для лиц с инвалидностью I группы — 100 %;

для лиц с инвалидностью II группы — 80 %;

для лиц с инвалидностью III группы — 60 %.

Перерасчет таких пенсий осуществляется ежегодно с 1 марта на основании обновленного показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за год, предшествующий году перерасчета.

Согласно постановлению правления Пенсионного фонда Украины от 1 февраля 2008 года № 4-4, которым утвержден порядок определения соответствующего показателя, средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсий, за 2025 год составляет 20 653,55 грн.

Минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 2026 году составляет:

I группы инвалидности – 20 653,55 грн;

II группы инвалидности – 16 522,84 грн;

III группы инвалидности – 12 392,13 грн.

Пенсионное обеспечение чернобыльцев также предусматривает уменьшение возраста выхода на пенсию от 1 до 10 лет, в зависимости от зоны радиологического загрязнения, где проживал или работал человек, а также от продолжительности проживания или работы в зоне радиологического загрязнения.

