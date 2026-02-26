В ночь на 26 февраля РФ совершила комбинированную атаку по разным областям Украины, применив дроны и ракеты.

Во многих регионах есть пострадавшие, повреждены жилые дома, энергетические и промышленные объекты.

О главных событиях ночи и утра 26 февраля – читайте в подборке на Фактах ICTV.

Обстрел Кировоградщины

В Новоархангельской общине в результате дроновой атаки травмирован один человек — ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Повреждены крыши пяти частных домов. Работает комиссия по фиксации разрушений, соответствующие службы обследуют территорию.

Обстрел Полтавщины

Ночью Полтавский регион подвергся ударам с применением БпЛА и ракет, сообщили в ОВА.

В Полтавском районе из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия. Пожар ликвидирован подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Лубенском районе обломками поврежден частный дом и линия электропередач.

Без электроснабжения осталось 18 209 бытовых и 1 781 юридический потребитель. Энергетики работают над восстановлением. Пострадавших нет.

Обстрел Черкасской области

В Черкасской области силами ПВО обезврежена ракета и 20 беспилотников. Травмированных нет.

На Золотонисчине обломки повредили здание бывшего магазина, произошло возгорание.

Пожар оперативно ликвидирован. Обследование территорий продолжается.

Обстрел Винницкой области

В результате обстрела повреждено около 20 жилых домов.

Выбиты окна и двери, повреждены крыши, в отдельных домах зафиксированы трещины в стенах.

Есть одна пострадавшая женщина – ей оказывают необходимую помощь.

Обстрел Киева

Как сообщили в ГСЧС, в результате российской атаки по Киеву в нескольких районах зафиксированы повреждения и возгорание.

Так, в Голосеевском районе зафиксировано возгорание гаражей.

В Печерском был пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного домовладения.

А в Дарницком районе в 9-этажном жилом доме взрывной волной повреждены окна и двери в одной из квартир на первом этаже.

Как отметили спасатели, в настоящее время информация о пострадавших отсутствует, но она может обновляться.

Обстрел Одесчины

Утром 26 февраля РФ продолжила удары по энергетической инфраструктуре Одесского региона.

По словам главы ОВА Олега Кипера, поврежден энергообъект на юге области.

По предварительной информации, пострадавших нет. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

