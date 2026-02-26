Взрывы в Харькове раздались в ночь на 26 февраля, сообщил городской голова Харьков Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня: известно

По предварительным данным, в результате взрывов в Харькове пострадали по меньшей мере 14 человек.

Разрушены частные дома в Салтовском и Слободском районах, также зафиксировано попадание в многоэтажку.

Первые взрывы прогремели около 03:40. Сначала речь шла об атаке дронов, однако впоследствии враг применил и баллистическое вооружение.

По информации на 04:55, попадание зафиксировано в четырех районах города.

В Шевченковском районе произошло прямое попадание в жилую многоэтажку – количество людей, находившихся в квартирах, устанавливается. Также поврежден частный сектор.

В Киевском районе зафиксированы удары баллистическими ракетами и БпЛА, повлекшие разрушение жилых домов.

В Слободском районе после взрыва возник масштабный пожар — зарево было видно за несколько километров.

В Салтовском районе вражеским ударом разрушен частный дом, на месте идет пожар и разбор завалов. Подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям работают на месте.

Кроме жилых зданий, повреждения получила и критическая инфраструктура. По словам мэра, перебит газопровод, а также оборваны контактные сети электротранспорта, что может повлиять на работу троллейбусов и трамваев утром.

Медики и спасатели продолжают работать, в частности, в Шевченковском районе, где удар пришелся на многоэтажный дом.

