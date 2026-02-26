У ніч на 26 лютого РФ здійснила комбіновану атаку по різних областях України, застосувавши дрони та ракети.

У багатьох регіонах є постраждалі, пошкоджено житлові будинки, енергетичні та промислові об’єкти.

Про головні події ночі та ранку 26 лютого – читайте в добірці на Фактах ICTV.

Обстріл Кіровоградщини

У Новоархангельській громаді внаслідок дронової атаки травмовано одну людину – їй оперативно надали медичну допомогу.

Пошкоджено дахи п’яти приватних будинків. Працює комісія з фіксації руйнувань, відповідні служби обстежують територію.

– Відповідні служби обстежують територію. Вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких, – зазанчив очількик Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Обстріл Полтавщини

Вночі Полтавський регіон зазнав ударів із застосуванням БпЛА та ракет, повідомили в ОВА.

У Полтавському районі через падіння уламків і прямі влучання пошкоджено об’єкти промислового підприємства. Пожежі ліквідовано підрозділами Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Лубенському районі уламками пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач.

Без електропостачання залишилися 18 209 побутових та 1 781 юридичний споживач. Енергетики працюють над відновленням. Постраждалих немає.

Обстріл Черкаської області

В Черкаській області силами ППО знешкоджено ракету та 20 безпілотників. Травмованих немає.

На Золотоніщині уламки пошкодили будівлю колишнього магазину, сталося займання перекриття.

Пожежу оперативно ліквідовано. Обстеження територій триває.

Обстріл Вінничини

Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Вибито вікна й двері, пошкоджено дахи, в окремих оселях зафіксовано тріщини у стінах.

Є одна постраждала жінка – їй надають необхідну допомогу.

Обстріл Київа

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російської атаки по Києву у кількох районах зафіксовані пошкодження та загоряння

Так у Голосіївському районі зафіксовано загоряння гаражів.

У Печерському була пожежа у двоповерховому житловому будинку, на території приватної садиби.

А у Дарницькому районі у 9-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері в одній із квартир на першому поверсі.

Як зазначили рятувальники, наразі інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися.

Обстріл Одещини

Вранці 26 лютого РФ продовжила удари по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону.

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, пошкоджено енергооб’єкт на півдні області.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

