Президент США Дональд Трамп теряет терпение относительно вопроса окончания войны в Украине, заявил Марко Рубио.

Рубио о терпении Трампа в контексте войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение Трампа не безгранично и глава Штатов действительно разочарован, что не удается закончить войну в течение длительного периода. В то же время, он не стал прогнозировать, когда может закончиться терпение Дональда Трампа.

— Тем не менее, верю ли я, что терпение президента безгранично? Я не верю. Но я не собираюсь прогнозировать для вас, когда оно закончится или когда он решит больше этого не делать. Думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это еще не закончилось, потому что он считает это совершенно глупой и бессмысленной войной, в которой еженедельно на поле боя гибнет 7-8 тысяч солдат, цифры, поразительные в контексте любого другого конфликта в мире, — говорит Рубио.

Он также добавил, что война наносит непоправимый ущерб и Украине, и России.

— И это наносит огромный ущерб России, но это также наносит ущерб поколениям в Украине – каждый день все больше и больше разрушений, и может понадобиться целое поколение, чтобы страна отстроилась. Не говоря уже о страданиях народа Украины этой зимой, они были ужасными, — добавил госсекретарь США.

На вопрос, почему разочарование Трампа в одинаковой мере касается и Владимира Зеленского, и Владимира Путина, когда именно Москва продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, мирным жителям по всей Украине, он ответил, что США ввели санкции против РФ, а не против Украины и не стоят на месте в этом вопросе.

— Причина, почему Украина смогла продолжить эту войну, заключается в том, что Соединенные Штаты поставляли и продавали Украине оружие, а также оказывали ей разведывательную помощь и т.д., а также ввели санкции против России. Мы не ввели санкции против Украины. Так что в этом смысле США не стоят на месте, — добавил он.

Также Рубио выразил мнение, что разочарование Трампа является обобщенным, и глава Штатов просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут достичь понимания того, как ее прекратить.

– Трамп хочет, чтобы она закончилась, и он сделал многое. Он вложил в это множество политического капитала. Я имею в виду, что самое легкое, что можно было сделать, это просто продолжать предыдущую политику, которая просто приводила к затяжному конфликту. Так что у нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, — сказал он.

В то же время Рубио отметил определенный прогресс в сужении круга вопросов по окончанию войны, однако заявил, что некоторые из них все еще остаются очень сложными.

