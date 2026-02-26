Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння відносно питання закінчення війни в Україні, заявив Марко Рубіо.

Рубіо про терпіння Трампа щодо війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння Трампа не безмежне і він справді розчарований, що не вдається закінчити війну вже протягом тривалого періоду. Водночас він не став прогнозувати, коли може закінчитися терпіння Дональда Трампа.

– Тим не менш, чи вірю я, що терпіння президента безмежне? Я не вірю. Але я не збираюся прогнозувати для вас, коли воно закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити. Думаю, ви чули, як він висловлював глибоке розчарування тим, що це ще не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною та безглуздою війною, в якій щотижня на полі бою гине 7-8 тисяч солдатів, цифри, які були б вражаючими в контексті будь-якого іншого конфлікту у світі, – каже Рубіо.

Він також додав, що це завдає непоправної шкоди і Україні, і Росії.

– І це завдає величезної шкоди Росії, але це також завдає шкоди поколінням в Україні – кожен день, що минає, все більше і більше руйнувань, і може знадобитися ціле покоління, щоб ця країна відбудувалася. Не кажучи вже про страждання народу України, пережиті цієї зими, вони були жахливими, – додав держсекретар США.

На питання, чому розчарування Трампа однаково стосується і Володимира Зеленського, і Володимира Путіна, коли саме Москва продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, мирним жителям по всій Україні, Рубіо відповів, що США ввели санкції проти РФ, а не проти України і не стоять на місці у цьому питанні.

– Причина, чому Україна змогла продовжити цю війну, полягає в тому, що Сполучені Штати постачали та продавали Україні зброю, а також надавали їй розвідувальну допомогу тощо, а також ми запровадили санкції проти Росії. Ми не запровадили санкції проти України. Тож у цьому сенсі США не стоять на місці, – додав він.

Також держсекретар США висловив думку, що розчарування Трампа є узагальненим, голова Штатів просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть досягти порозуміння щодо того, як її припинити.

– Трамп хоче, щоб вона закінчилася, і він зробив багато. Він вклав у це багато політичного капіталу. Я маю на увазі, що найлегше, що можна було зробити, це просто продовжувати попередню політику, яка просто призводила до затяжного конфлікту. Тож у нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, – додав він.

Водночас Рубіо відмітив певний прогрес у звуженні кола питань щодо закінчення війни, однак заявив, що деякі з них все ще залишаються дуже складними.

