Администрация США продолжает усиливать давление на Москву и настаивает на необходимости дипломатического урегулирования войны в Украине.

Рубио об урегулировании войны

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что конфликт не имеет военного разрешения.

По его словам, Соединенные Штаты не сворачивают поддержку Киева и в то же время продолжают санкционное давление на Россию.

– Администрация продолжает усиливать давление на Москву. К примеру, Президент ввел дополнительные санкции в конце прошлого года против их нефтяной компании Роснефть. Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и мы не вводим санкции против Украины, – сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что Трамп ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, имеющий хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров.

– Мы единственная страна или единственная организация на планете, которой удалось добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики садились за стол переговоров и разговаривали друг с другом, – сказал он.

Рубио подчеркнул, что роль США как посредника критически важна для дальнейших попыток дипломатического урегулирования.

– И для такой ужасной войны, как эта, это очень важная позиция для нас, в которой мы не хотим отступать, потому что если мы откажемся или если мы это уберем, то кто это сделает? ООН не собирается этого делать. Франция не собирается этого делать. ЕС не собирается этого делать. Россияне даже не будут разговаривать с ними. Эта война будет урегулирована путем переговоров, и сейчас мы единственная страна в мире, которая может являться катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать, – добавил Рубио.

Напомним, ранее Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты Америки не хотят заставлять кого-либо из участников процесса завершения российско-украинской войны принимать будущее соглашение об урегулировании.

