Согласно постановлению №1003, учебный год 2025-2026 продлится до 30 июня 2026 года. Однако это решение не означает автоматического обучения школьников в течение всего июня или отмены летних каникул.

Будут ли школьники учиться летом, читайте в нашем материале.

Будут ли школьники учиться летом: что говорят в МОН

Как пояснила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью для Украинской правды, установленные даты учебного года являются ориентировочными и не обязывают все школы работать по единому сценарию.

Что касается обучения летом 2026 года, то, по словам Надежды Кузьмичевой, Кабинет Министров определил только общие рамки учебного года, тогда как конкретные решения остаются за учебными заведениями.

Школы в Украине имеют автономию и могут самостоятельно решать, как организовывать образовательный процесс с учетом условий в своей общине и регионе.

На данный момент в Министерстве образования и науки не видят необходимости массово продлевать обучение дольше, чем до конца июня.

Это связано с тем, что ситуация с блэкаутами и ограничениями безопасности неравномерна, ведь в некоторых регионах учебный процесс почти не прерывался, тогда как в прифронтовых областях и крупных городах каникулы иногда приходилось продлевать.

Таким образом, будут ли школьники учиться летом в 2026 году, будет зависеть от конкретной школы.

Как школы компенсируют прерванное обучение

Как отметила заместитель министра, в условиях сложной ситуации учебные заведения активно используют дистанционный формат, в частности асинхронное обучение.

Такой подход позволяет ученикам выполнять задания в удобное время, когда есть доступ к электроэнергии и интернету, а учителям проверять работы позже.

Если этого окажется недостаточно для освоения программы, школы могут принимать решение о продлении обучения в июне. При этом формат: очный, дистанционный или смешанный, выбирается на уровне конкретного учреждения или общины.

Будут ли весенние каникулы в 2026 году

Отдельно Надежда Кузьмичева обратила внимание на то, что сроки весенних каникул также не являются фиксированными. Школы имеют право корректировать их даты, исходя из того, как проходил учебный год зимой.

В случаях, когда зимние каникулы были значительно продлены, часть учебных дней могут компенсировать за счет сокращения или переноса весенних каникул.

В то же время в МОН отмечают, что такие решения не будут массовыми и будут применяться только там, где в этом действительно есть необходимость.

Будут ли летние каникулы в 2026 году

Несмотря на официальные даты окончания учебного года, летние каникулы в 2026 году никто не отменяет. По словам представительницы МОН, продолжение обучения летом или изменения в графике каникул возможны только в отдельных общинах и по объективным причинам.

Итак, обучение летом 2026 года не будет обязательным для всех школьников. Решения будут приниматься локально, с учетом образовательных потерь, ситуации с безопасностью и возможностей конкретной школы.

Как учатся школьники сейчас

Недавно из-за сложной ситуации в энергетической системе правительство согласовало временное прекращение очного обучения в учебных заведениях разных уровней.

В регионах решения принимались на местах. Поэтому часть школ перешла на дистанционное обучение, часть объявила каникулы. Сейчас в большинстве общин очный формат уже восстановили.

