Без шансов на списывание на НМТ 2026: металлоискатели, видео и блокировка интернета
- В 2026 году НМТ будет состоять из украинского языка, математики, истории и одного предмета на выбор.
- Для предотвращения списывания на тесте будут использовать металлоискатели, блокировать интернет и установить видеонаблюдение.
- В физике добавили два задания с выбором ответа, а в химии сократили количество заданий до 24.
В Министерстве образования и науки Украины недавно соответствующим приказом утвердили порядок проведения в 2026 году вступительных испытаний, Национального мультипредметного теста.
Каким будет НМТ в 2026 году и что решили изменить, читайте в нашем материале.
Календарь проведения НМТ 2026
Согласно установленным срокам, регистрация участников и создание электронных кабинетов продлится с 5 марта по 2 апреля. Основная сессия НМТ запланирована с 20 мая по 25 июня, а дополнительная состоится с 17 по 24 июля.
Как и ранее, тестирование будет проходить не только в Украине, но и за рубежом — среди стран проведения точно будут Польша и Германия.
НМТ 2026: изменения
Об изменениях на НМТ 2026, металлоискателях и нововведениях рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью медиа Освитория. По ее словам, нынешний формат НМТ является оптимальным в военных условиях, хотя после их завершения возможно возвращение к классической модели внешнего независимого оценивания.
Общая структура теста в 2026 году останется без изменений. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.
В то же время в этом году появились нововведения, касающиеся именно процедуры сдачи НМТ.
По словам Вакуленко, во время проведения тестирования организаторы усилят меры, направленные на предотвращение списывания:
- будут проводить проверку металлоискателем на НМТ 2026,
- ограничат доступ к интернету,
- будут проводить видеонаблюдение.
Металлоискатель на НМТ будут использовать для обеспечения честности тестирования, чтобы убедиться, что в аудиторию не попали участники с мобильными телефонами или другими техническими устройствами.
Более того, на компьютерах, задействованных для прохождения теста, будет заблокирован доступ к внешнему интернету с помощью специального CEB-браузера. Дополнительно организаторы обеспечат видеонаблюдение снаружи и внутри аудиторий, чтобы контролировать процесс прохождения теста и предотвратить любые нарушения.
Отдельные обновления предусмотрены и в тестах по отдельным предметам. В физике добавили два задания с выбором одного правильного ответа. В химии количество заданий сократили до 24 вместо 30, как было ранее. При этом задания с развернутым ответом в 2026 году вводить не планируют.
Для тех, кто хочет заранее проверить свою готовность к НМТ, доступны тренировочные тесты на платформе Всеукраинская школа онлайн, которые максимально приближены к реальным условиям сдачи.