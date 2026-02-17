В Министерстве образования и науки Украины недавно соответствующим приказом утвердили порядок проведения в 2026 году вступительных испытаний, Национального мультипредметного теста.

Каким будет НМТ в 2026 году и что решили изменить, читайте в нашем материале.

Календарь проведения НМТ 2026

Согласно установленным срокам, регистрация участников и создание электронных кабинетов продлится с 5 марта по 2 апреля. Основная сессия НМТ запланирована с 20 мая по 25 июня, а дополнительная состоится с 17 по 24 июля.

Как и ранее, тестирование будет проходить не только в Украине, но и за рубежом — среди стран проведения точно будут Польша и Германия.

НМТ 2026: изменения

Об изменениях на НМТ 2026, металлоискателях и нововведениях рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью медиа Освитория. По ее словам, нынешний формат НМТ является оптимальным в военных условиях, хотя после их завершения возможно возвращение к классической модели внешнего независимого оценивания.

Общая структура теста в 2026 году останется без изменений. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор.

В то же время в этом году появились нововведения, касающиеся именно процедуры сдачи НМТ.

По словам Вакуленко, во время проведения тестирования организаторы усилят меры, направленные на предотвращение списывания:

будут проводить проверку металлоискателем на НМТ 2026,

ограничат доступ к интернету,

будут проводить видеонаблюдение.

Металлоискатель на НМТ будут использовать для обеспечения честности тестирования, чтобы убедиться, что в аудиторию не попали участники с мобильными телефонами или другими техническими устройствами.

Более того, на компьютерах, задействованных для прохождения теста, будет заблокирован доступ к внешнему интернету с помощью специального CEB-браузера. Дополнительно организаторы обеспечат видеонаблюдение снаружи и внутри аудиторий, чтобы контролировать процесс прохождения теста и предотвратить любые нарушения.

Отдельные обновления предусмотрены и в тестах по отдельным предметам. В физике добавили два задания с выбором одного правильного ответа. В химии количество заданий сократили до 24 вместо 30, как было ранее. При этом задания с развернутым ответом в 2026 году вводить не планируют.

Для тех, кто хочет заранее проверить свою готовность к НМТ, доступны тренировочные тесты на платформе Всеукраинская школа онлайн, которые максимально приближены к реальным условиям сдачи.

