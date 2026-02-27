Відповідно до постанови №1003, навчальний рік 2025-2026 триватиме до 30 червня 2026 року. Проте це рішення не означає автоматичного навчання школярів упродовж усього червня або скасування літніх канікул.

Чи будуть школярі навчатися влітку, читайте в нашому матеріалі.

Чи будуть школярі навчатися влітку: що кажуть у МОН

Як пояснила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, в інтерв’ю для Української правди, встановлені дати навчального року є орієнтовними і не зобов’язують усі школи працювати за єдиним сценарієм.

Щодо навчання влітку 2026 року, то за словами Надії Кузьмичової, Кабінет Міністрів визначив лише загальні межі навчального року, тоді як конкретні рішення залишаються за закладами освіти.

Школи в Україні мають автономію і можуть самостійно вирішувати, як організовувати освітній процес з урахуванням умов у своїй громаді та регіоні.

Станом на зараз у Міністерстві освіти і науки не бачать необхідності масово продовжувати навчання довше, ніж до кінця червня.

Це пов’язано з тим, що ситуація з блекаутами та безпековими обмеженнями є нерівномірною, адже у частині регіонів навчальний процес майже не переривався, тоді як у прифронтових областях і великих містах канікули подекуди доводилося подовжувати.

Отже, чи будуть школярі навчатися влітку у 2026 році, залежатиме від конкретної школи.

Як школи компенсують перерване навчання

Як зазначила заступниця міністра, в умовах складної ситуації заклади освіти активно використовують дистанційний формат, зокрема асинхронне навчання.

Такий підхід дозволяє учням виконувати завдання у зручний час, коли є доступ до електроенергії та інтернету, а вчителям перевіряти роботи пізніше.

Якщо цього виявиться недостатньо для опанування програми, школи можуть ухвалювати рішення про продовження навчання в червні. При цьому формат: очний, дистанційний або змішаний, обирається на рівні конкретного закладу чи громади.

Чи будуть весняні канікули у 2026 році

Окремо Надія Кузьмичова звернула увагу на те, що терміни весняних канікул також не є фіксованими. Школи мають право коригувати їх дати, виходячи з того, як проходив навчальний рік узимку.

У випадках, коли зимові канікули були значно подовжені, частину навчальних днів можуть компенсувати за рахунок скорочення або перенесення весняних канікул.

Водночас у МОН наголошують, що такі рішення не будуть масовими і застосовуватимуться лише там, де в цьому справді є потреба.

Чи будуть літні канікули у 2026 році

Попри офіційні дати завершення навчального року, літні канікули у 2026 році ніхто не скасовує. За словами представниці МОН, продовження навчання влітку або зміни в графіку канікул можливі лише в окремих громадах і за об’єктивних причин.

Отже, навчання влітку 2026 року не буде обов’язковим для всіх школярів. Рішення ухвалюватимуться локально, з урахуванням освітніх втрат, безпекової ситуації та можливостей конкретної школи.

Як навчаються школярі зараз

Нещодавно через складну ситуацію в енергетичній системі уряд погодив тимчасове припинення очного навчання в закладах освіти різних рівнів.

У регіонах рішення ухвалювали на місцях. Тому частина шкіл перейшла на дистанційне навчання, частина оголосила канікули. Наразі у більшості громад очний формат уже відновили.

